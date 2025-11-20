Büyükşehir’den öğrenciler için dev hizmet; YKS ve LGS’ye ücretsiz hazırlık programı Kılavuz e-Derslik açıldı

60 BİN ÖĞRENCİ YARARLANABİLECEK

Kocaeli’de eğitim gören 60 bin 8. ve 12. sınıf öğrencisine LGS ve YKS’ye hazırlık süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kılavuz e-Derslik Dijital Eğitim Platformu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen program ile tanıtıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, okul müdürleri ve sınavlara girecek öğrenciler katıldı. Törende konuşan Emrullah Aydın, “Kocaelili öğrenciler çok şanslı. Çünkü onları düşünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu program size ciddi bir rehberlik hizmeti sunacak, planlamalar yapmanızı sağlayacak, başarı durumunuzu ortaya koyacak” dedi.

BÜYÜKAKIN: GENÇLERİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Tahir Büyükakın ise LGS ve YKS’ye hazırlanan 60 bin öğrencinin yararlanabileceği Kılavuz e-Derslik Dijital Eğitim Platformu desteği ile Kocaeli’de eğitime verilen desteği daha da güçlendireceklerini belirtti. Öğrencilerin sınav döneminde büyük stres yaşadığını söyleyen ve Kılavuz e-Derslik Dijital Eğitim Platformu’nu gençleri düşünerek hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükakın, “Kimi zaman ebeveynler, çocukların dünyasını anlayamıyor. Herkesin kendi kararlarını kendi vermesi lazım” dedi.

BAŞARMAK İÇİN ELİNİZDEN GELENİ YAPIN

Başkan Büyükakın “Stres, aslında yönetebilirseniz iyi bir şeydir. Stresin hiç olmaması kötü bir şeydir. Çünkü insan bir şeyi umursadığında gayret gösteriyor demektir. Sınavın heyecanını iyi bir şey olarak kabul edin. Önemli olan başarmak için elinizden geleni yapmaktır. ‘Başarmak için elimden geleni yaptım mı?’ diye kendinize bunu sorun. Ama her şeyden önemlisi hayattan aldığınız keyiftir. Yarın bindiğiniz arabalar, yaşadığınız evler olacak. Asıl olan güzel insan olmanız ve hayat maratonunu güzel bir insan olarak bitirmenizdir” ifadelerini kullandı.

SİZ BENİM EVLATLARIMSINIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Biz sizin için elimizden geleni yapıyoruz. E-dershane bunlardan bir tanesi. Kütüphane sayımızı artırıyoruz. Kocaeli Fuarı içinde(İzmit Millet Bahçesi) sizler için göl manzaralı bir kütüphane daha hazırlıyoruz. İçeri girip ders çalışacaksınız, dışarı çıkıp kahve içerek göl kenarında bir tur atacaksınız. Yaklaşık 10 gün içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Ben sizi evlatlarım olarak görüyorum. Kendi çocuklarımdan zerre kadar ayırmıyorum” dedi.

RENKLİ, KEYİF VEREN GÖRÜNTÜLER

Programın sonunda Başkan Büyükakın öğrencilerden gelen talep üzerine salondaki tüm öğrencilere Kocaelispor forması ve maça götürme sözü verdi. Öte yandan bazı öğrenciler, Büyükakın’a seslenerek, sahneye çıkıp Kocaelispor için 3’lü çekmek istediklerini söyledi. Başkan Büyükakın öğrencilerin bu talebini de geri çevirmeyince, çok güzel ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

EĞİTİMDE DİJİTAL DEVRİM

Kılavuz e-Derslik Dijital Eğitim Platformu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin sınav başarılarını artırmanın yanı sıra değer eğitimi ve kişisel gelişim odaklı dijital içeriklerle öğrencileri destekleyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz dijital eğitim platformu Kılavuz e-Derslik’e başvurular e-derslik.kocaeli.bel.tr adresinden yapılacak. Kılavuz e-Derslik Dijital Eğitim Platformu; takip ve raporlama, canlı yayın ve etkileşim, içerik zenginliği ve destekleyici uygulamalar gibi temel özellikleriyle ön plana çıkıyor.

İÇERİK ZENGİNLİĞİ, TAKİP VE RAPORLAMA

Kılavuz e-Derslik Dijital Eğitim Platformu; 300 bin video çözümlü soru (LGS-YKS), 150 bin kazanım temelli test, güncel kaynaklardan hazırlanmış video dersler, 42 çevrimiçi deneme sınavı (12 LGS, 30 YKS) ve Youtube öğretmen kanalı entegrasyonu ile öğrencilere zengin bir içerik platformu sunuyor. Öte yandan dijital eğitim platformu öğrencilere kişisel gelişim raporları ve akıllı takip sistemi, adaptif tekrar sepeti ve bireysel çalışma planı, ilçe/okul/sınıf bazlı raporlama ve filtreleme, PDF çıktı, optik form ve sınav analiz desteği ile takip ve raporlama olanağı da sunuyor.

CANLI YAYIN DA OLACAK

Kılavuz e-Derslik; aynı anda 5 canlı ders altyapısı, uzman öğretmenlerle haftalık canlı yayınlar, görsel ve video destekli duyuru sistemi ve il/ilçe düzeyinde çevrimiçi seminer imkânı ile canlı yayın ve etkileşim hususunda öğrencilere yardımcı oluyor. Ayrıca destekleyici uygulamalar kapsamında; 7/24 çağrı merkezi ve yapay zekâ santral desteği, aylık gelişim raporları ve üçer aylık memnuniyet anketleri, SMS bilgilendirme modülü (veli-öğretmen-öğrenci) ve 488 okulda bin 500 tanıtım afişi dağıtımı ile öğrencilere eğitimleri için etkili bir platform oluşturuldu.





(Emre KAHRAMAN)