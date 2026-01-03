BOSNA'DAN TUNA NEHRİNE KÜLTÜR TARİHİMİZ AKAR

Tuna nehri ile ilgili uzun yıllardan beri araştırma yapıp belgesel çeken gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv devri alem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman Tuna nehri ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerine Bosna Hersek ve Saraybosna bölgesinde devam ediyor

Kahraman Tuna nehri üzerine iki ayrı kitap be çok sayıda belgesel çekti. Kahraman Tuna dan bir tarih akar kitabını belgeseli ile birlikte Kocaeli Büyükşehir belediyesi bir önceki dönem belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na hediye etti









Tuna nehrinin en büyük kolu. Sava nehrinin kaynaklarından olan Bosna ırmağının doğduğu yerebgidiyoruz

Burası tam 99 kaynaktan beslenen Vrelo Bosna yani Bosna suyunun kaynağı. Burası bir piknik alanına dönüştürülmüş. İnsanlar buraya gelip nezih bir ortamda ailesiyle birlikte oluyor.





Bosna Nehrinin kaynağının bulunduğu bu mekan, Saraybosna’ya 20 km mesafede yer alıyor. Buz gibi sular, kuşlar, alabalık, ördekler ve şirin köprüler hepsi bir arada. Vrelo Bosna piknik alanı ayrı bir dünya. Bosna’ya her gelen mutlaka buraya gelmeli burayı görmeli ve havasını teneffüs etmeli.





BOSNA SUYUNDAN SAVAYA SAVADAN TUNAYA KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZ AKAR





Misâl-i cennettir evvel baharı

Açılır kırmızı gülü Tuna’nın

Öter bülbülleri leyl-ü nehârı

Eser bâd-ı sabâ yeli Tuna’nın





Tuna Nehri kültür ve medeniyet tarihimize ait binlerce eserin yer aldığı geniş bir coğrafyayı birbirine bağlıyor. Aslında, muhteşem bir tarih Tuna’yla birlikte akıyor. Yahya Kemal Beyatlı; “Türkün gönlünde dağ varsa Balkan, ırmak varsa Tuna” der. Biz de Balkanlar’dan Tuna boylarında tarih yolculuğuna çıkacağız… Âşık Çelebi Tuna Nehri hakkında şöyle der:





Rûmili’nün âb-ı rûyıdur Tuna

Sularun hod yüzi suyıdur Tuna





Tuna boyları, tarihimiz ve kültürümüzde özel bir anlam ifade eder. Tuna Nehri, bir anlamda Anadolu’dan Viyana’ya uzanan Osmanlı medeniyetinin taşıyıcısı olmuştur. Almanya’nın Karaormanlar’ından doğan Tuna, 2800 kilometre yol aldıktan sonra Karadeniz’e dökülür. Etrafında asırlarca hüküm süren kalıcı bir medeniyeti kuran Osmanlı ile birlikte anılmıştır Tuna. Akıncıları ile meşhur Rumeli’nin akıncılarının hayatı, mertlik ve kutsiyetle yoğrulmuş bir üstün mücadele idi. Öyle ki bu gencecik ve tertemiz insanlar, beş vakit namazlarını kılar, oruçlarını tutar, ırza namusa saygılı ve İslâm’ın beş şartına uygun düşen hayatları ile tevhidi küfre galip çıkaran savaşçılardı. Rumeli akıncıları Tuna için şöyle demişlerdir:





Tuna akıncının abdest suyudur

Gazinin, şehidin kanıyla doludur













Belgesel Tadında Tuna Nehrinde Devri Alem Belgesel Tadında Tuna Nehrinde Devri Alem





Romanya ve Ukrayna sınırını çizerek Karadeniz’e dökülen Tuna boyların da belgesel çekimlerimiz devam ediyor Romanya’nın Dobruca bölgesinin de İbrâil’in ve eski adı ile Kalas yeni adı ile Galatı kentin den Tuna nehri üzerim den bu kez feribotla geçerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya çalıştım

1 Haziran 2019 tarihinde bu kez feribotla Tuna nehrinden güzel bir bahar akşamı geçtik Osmanlı’daki adı ile Kalas bu günkü adı ile Galati ye geçerek Tuna nehri manzaralı otelde kalarak 4. Katdan Tuna nehrinin belgeselini çektim.







