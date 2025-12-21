banner1217
SPOR:
Kocaeli Stadyumu’nda kadına şiddete karşı güçlü mesaj verildi; “Kadına el kalkamaz”

Trendyol Süper Lig 17. Haftanın açılış maçında Kocaelispor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. 2 kardeş takım futbolcuları maç öncesinde toplumsal farkındalığı arttırmak için kadına yönelik şiddete dikkat çeken pankart açtı.

21 Aralık 2025 Pazar 09:32

 FUTBOLCULAR KADINA ŞİDDETE KARŞI PANKART TAŞIDI

Karşılaşma öncesi seremoniye çıkan futbolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “KADINA EL KAL-KA-MAZ, KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR” ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı. Tribünleri dolduran binlerce futbolseverin tanıklık ettiği anla birlikte, kadına yönelik şiddete karşı net ve güçlü bir duruş sergilendi. Taraftarlar ise futbolculara alkışları ve ıslıklarıyla destek verdi.

 

DEVRE ARASINDA FARKINDALIK VİDEOSU İZLETİLDİ

Kadına yönelik şiddete dikkat çekecek farkındalık etkinliği pankartla sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın devre arasında, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan özel farkındalık videosu taraftarlara izletildi. Stadyumun skorbord ekranlarında yayınlanan video aracılığıyla sporseverlere, şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağı ve toplumsal sorumluluğun herkes için ortak olduğu mesajı verildi. Sporun birleştirici gücünden yararlanarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan farkındalık etkinliğiyle kadına yönelik şiddetle mücadelenin kamu kurumlarının, spor kulüplerinin ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

 

TRİBÜNLERDEN GELEN GÜÇLÜ DESTEK

Farkındalık etkinliği, tribünlerden gelen güçlü destekle taçlandı. Taraftarlarca açılan “KADINA EL KAL-KA-MAZ, KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR” pankartı, stadyumda yankı bulan mesajın toplumun her kesiminde karşılık bulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.


(Erkan ERENLER)

