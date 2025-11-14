YAŞAM:
TANRI DAĞLARINDAN İSTANBUL’A BELGESEL YOLCULUĞU

İsmail Kahraman ve Torunu İsmail Arvas Kahraman Sonbaharı Ölümsüzleştirdi.

14 Kasım 2025 Cuma 14:10

 Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman, dört gün önce Kırgızistan’ın karlı Tanrı Dağları’nda gerçekleştirdiği belgesel çekimlerinin ardından Türkiye’ye dönüş yolunda bu kez İstanbul ve Kocaeli köylerinin sonbahar güzelliğini torunu İsmail Arvas Kahraman ile birlikte kayıt altına aldı. 

Türkiye'ye dönüşte gözler İstanbul ve Kocaeli'nin sonbaharına çevrildi

Kırgızistan’ın ünlü Tanrı Dağları’nda doğal yaşam ve coğrafi dokuyu konu alan çekimlerini tamamlayan araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman, belgesel çalışmalarını Türkiye’ye dönüş uçağında dahi sürdürdü. Tanrı Dağları’nın karla örtülü zirveleri, çağlayan ırmakları ve vadilere yayılan sis manzaralarını kayda alan Kahraman, dönüş yolunda bu kez İstanbul siluetini ve Kocaeli’nin köylerini objektifine yansıttı.



Dede–torun köy köy gezdi: “Sonbaharı tarihe not düşüyoruz”

Türkiye’ye adım atar atmaz çekimlere devam eden İsmail Kahraman, bu kez torunu İsmail Arvas Kahraman ile birlikte Kocaeli’nin köylerini gezerek sonbaharın sararan tonlarını, doğanın dönüşümünü ve köy yaşamının sıcaklığını canlı yayınlarla izleyicilere aktardı.

Dede–torun ikilisinin doğal akışında gerçekleşen yayınları; hem belgesel tadındaki anlatımı, hem de köy yaşamının samimiyeti nedeniyle kısa sürede sosyal medyada geniş izlenme sayısına ulaştı.

“Zamana noterlik yapıyoruz”

Kahraman, yaptığı açıklamada; “Kırgızistan’ın Tanrı Dağları’nın eteklerinde başlayan yolculuğumuz, memleketimizin köylerinde devam ediyor. Amacımız hem tarihe not düşmek hem de zamana tanıklık eden görüntüleri gelecek nesillere ulaştırmak.” ifadelerini kullandı.

Belgesel serisi devam edecek

Son dönemde yaptığı uluslararası ve bölgesel çekimlerle dikkat çeken araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman, Kocaeli ve çevre bölgelerdeki köy gezilerini sürdürülebilir bir belgesel serisine dönüştürmeyi planlıyor.

Kırgızistan’ın doğal zenginliği ile Türkiye’nin sonbahar manzaralarını buluşturan görüntüler, izleyenlere adeta kıtalar arası bir belgesel akışı sunuyor.


(Ömer İLGEÇ)
