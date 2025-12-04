Kocaeli Büyükşehir’le güvenli ve bağımsız adımlar; Özel bireylere kapsayıcı ulaşım için özel eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 17 özel bireye hem teorik hem de pratik trafik eğitimi vererek güvenli hareket ve trafik bilincini kazandırdı.

GÜVENLİ HAREKET VE TRAFİK BİLİNCİ AŞILANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmek ve özel bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebilmesini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireylere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trafik Eğitim Parkı’nda hem teorik hem pratik eğitim verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde özel bireylere güvenli hareket ve trafik bilinci kazandırıldı.

PRATİK EĞİTİM İLE TRAFİK ORTAMI DENEYİMİ SAĞLANDI

Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan 17 özel bireye yönelik düzenlenen eğitimlerde; temel trafik kuralları, güvenli hareket yöntemleri, olası risklere karşı alınması gereken önlemler ve doğru iletişim noktaları örnekler üzerinden kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Eğitim programının pratik bölümünde ise merkez içindeki özel uygulama alanları kullanılarak katılımcılara gerçek bir trafik ortamı deneyimi yaşatıldı. Böylece teorik bilgiler, güvenli ve kontrollü bir şekilde uygulamalı olarak pekiştirildi.





(Erkan ERENLER)