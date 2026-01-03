KÜLTÜR VE SANAT:
Seka Sanat, 2025’te 32 bin kişiyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2025 yılında birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yaptı. Atölyeleri ile sanat eğitimine katkı sunan merkezi bu yıl 31 bin 793 kişi ziyaret etti.

03 Ocak 2026 Cumartesi 10:14

 BİRÇOK BRANŞTA ATÖYLYE EĞİTİMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından kentin kültür hayatına armağan edilen Seka Sanat İhtisas Merkezi yılın son ayında Kocaelilileri sanatla buluşturmaya devam etti. Yıl boyunca birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapan merkez, bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri ile de sanat eğitimine katkı sundu. Seramikten, tezhibe, resimden, hat sanatına kadar birçok branşta verilen atölye eğitimleri, söz konusu sanatların teknikleriyle öğrenilmesini sağladı.

 

31 BİN 793 ZİYARETÇİ

Geleneksel ve çağdaş sanatın buluşma noktası Seka Sanat İhtisas Merkezi, 2025 yılında 13 sergi ile 31 bin 793 ziyaretçiyi sanatla buluşturdu. Eğitimler Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın uzman sanat eğitmenleri tarafından verildi.

 

RENKLİ TUVALLERLE ENGELLER AŞILDI

Ayın ilk etkinliği Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri için gerçekleştirildi. 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen “Renkli Tuvaller” adlı atölye etkinliğinde öğrenciler birbirinden güzel resimler çizdi.

 

FİGEN BÜYÜKAKIN ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Etkinlikte öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın yalnız bırakmadı. Öğrencilerin eserlerini inceleyen ve

hepsini çok beğenen Figen Büyükakın, boyama esnasında kendilerine eşlik etti.

 

BİLİMSEL BİTKİ RESSAMLIĞI ATÖLYESİ

Geçmişi milattan önceye dayanan, bitkilerin bilimsel yönlerinin sanatsal yöntemle aktarılması anlamına gelen bitki ressamlığı aralık ayı içinde sanatseverlere tanıtıldı. Sanatçı Nurcihan Kahraman tarafından verilen eğitime 18 yaş üstü vatandaşlar katıldı. Eğitimde bitkiler âleminin büyüleyici detayları sanatın gözünden adeta yeniden hayat buldu. Sanatçı Nurcihan Kahraman atölye eğitiminde öncelikle teknik bilgi aktardı. Ardından uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

 

ÇOCUKLAR ÇİNİ SANATIYLA BULUŞTU

Bunun yanı sıra Doç. Dr. Sultan Karaoğlu “Geleneksel Çini Kapların Renkli Dünyası” adlı atölyede çocuklarla buluştu. Renklerin, desenlerin ve yaratıcılığın birleştiği bu özel dünya çocuklara geleneksel sanatımızı tanıttı. Çocuklar bu sayede kendi eserlerini çıkarma şansı da buldu.

 

EBRU SANATIYLA ÇANTADA NE VAR?

Bir başka atölye ise ebru sanatı branşında yapıldı. “Ebru Sanatıyla Çantada Ne Var” adlı atölyede ebrunun eşsiz desenleriyle bir  çanta tasarımının yolculuğu ele alındı. Yaratıcılığın ortaya çıkarıldığı söz konusu eğitimde gençler hem önemli bir sanatla buluştu hem de çantalara yaptıkları ebruları yerleştirdi. Çalışma ile ortaya birbirinden güzel ebru desenli çantalar çıktı.

 

YENİ YILDA AYNI KARARLILIKLA

Seka Sanat ihtisas Merkezi, 2025 yılında olduğu gibi yeni yılda da yine birbirinden önemli sanatsal atölyeleri ile vatandaşları sanatın ortak paydasında buluşturmaya devam edecek.


(Erkan ERENLER)

