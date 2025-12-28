EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ





Neretva Nehri yaklaşık 225 kilometre uzunluğundadır. Nehir, Bosna-Hersek'in güneydoğusundaki Lebršnik Dağı'ndan doğar. Konjic üzerinden geçerek Jablanica Gölü'ne ulaşır ve Mostar üzerinden Adriyatik Denizi'ne doğru akar. Bu güzergâh boyunca Neretva Nehri, dağlardan denize uzanan çeşitli manzaralar ve kültürel dokular sunar.





Konjic Köprüsü, 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapımına 1682 yılında başlanmış ve 1683 yılında tamamlanmıştır. Köprünün mimarı Ali Ağa Haseçiç'tir. Bu köprü, Osmanlı döneminin mimari özelliklerini yansıtan önemli bir yapıdır.









Konjic şehri, başkent Saraybosna''ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta şirin bir yerleşim yeri. Neretva Nehri, kentin tam ortasından geçiyor. Osmanlı zamanında Saraybosna''dan çıkan akıncılar burada mola verdiklerinden şehrin ismi ''atların dinlendiği yer'' anlamına gelen Konjic olarak tarihe geçiyor. Açılışı yapılan köprü de Neretva üzerinde bulunuyor. Sultan IV. Mehmet tarafından 1682''de inşa ettirilen köprü, 6 kemerden oluşuyor. II. Dünya Savaşı''nda Alman piyadeleri geri çekilirken başlayan bombardıman sırasında (3 Mart 1945) ağır hasar görüyor. 1945''ten itibaren tam 59 yıl aslına uygun biçimde restore edilemiyor. Bugünkü görünümüne yaşlı bir Boşnak kadının Bosna-Hersek''i ziyaret eden Türk yetkililerden ricası sayesinde ulaşıyor. 2005''te TİKA bir proje hazırlıyor. Köprünün ihale yoluyla aslına uygun biçimde restore edilmesi kararlaştırılıyor. Bir yıl sonra başlayan çalışmalar 2009''da tamamlanıyor.









Evliya Çelebi'nin İzinde

Bosna-Hersek'te Osmanlı Eserleri

“Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı Eserleri Projesi” Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından yürütülmektedir. Sürekli güncellenmekte olan bu proje, Bosna-Hersek’in daha az ziyaret edilen şehirlerini tanıtarak turistler için alternatif güzergâhlar oluşturmayı hedeflemektedir. Güzergâhlara verilen isimler buralardan kısmen de olsa geçmiş ya da bir bağı olan tarihî kişiliklerden ilham alınarak verilmiştir.