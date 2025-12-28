KÜLTÜR VE SANAT:
EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ

Sultan IV. Mehmet Han Vakfı Bosna'da Konij Tarihi Taşköprüsü vakıf medeniyetimizin ihtişamını yansıtıyor.

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ

28 Aralık 2025 Pazar 09:50

https://www.facebook.com/share/r/17onzgARvM/?mibextid=wwXIfr

Neretva Nehri ve Konjic Köprüsünde Evliya Çelebinin izinde belgesel tadında canlı yayın.


Neretva Nehri yaklaşık 225 kilometre uzunluğundadır. Nehir, Bosna-Hersek'in güneydoğusundaki Lebršnik Dağı'ndan doğar. Konjic üzerinden geçerek Jablanica Gölü'ne ulaşır ve Mostar üzerinden Adriyatik Denizi'ne doğru akar. Bu güzergâh boyunca Neretva Nehri, dağlardan denize uzanan çeşitli manzaralar ve kültürel dokular sunar.

Konjic Köprüsü, 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Yapımına 1682 yılında başlanmış ve 1683 yılında tamamlanmıştır. Köprünün mimarı Ali Ağa Haseçiç'tir. Bu köprü, Osmanlı döneminin mimari özelliklerini yansıtan önemli bir yapıdır.




   KONİJA ŞEHRİ TARİHİ 

Konjic şehri, başkent Saraybosna''ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta şirin bir yerleşim yeri. Neretva Nehri, kentin tam ortasından geçiyor. Osmanlı zamanında Saraybosna''dan çıkan akıncılar burada mola verdiklerinden şehrin ismi ''atların dinlendiği yer'' anlamına gelen Konjic olarak tarihe geçiyor. Açılışı yapılan köprü de Neretva üzerinde bulunuyor. Sultan IV. Mehmet tarafından 1682''de inşa ettirilen köprü, 6 kemerden oluşuyor. II. Dünya Savaşı''nda Alman piyadeleri geri çekilirken başlayan bombardıman sırasında (3 Mart 1945) ağır hasar görüyor. 1945''ten itibaren tam 59 yıl aslına uygun biçimde restore edilemiyor. Bugünkü görünümüne yaşlı bir Boşnak kadının Bosna-Hersek''i ziyaret eden Türk yetkililerden ricası sayesinde ulaşıyor. 2005''te TİKA bir proje hazırlıyor. Köprünün ihale yoluyla aslına uygun biçimde restore edilmesi kararlaştırılıyor. Bir yıl sonra başlayan çalışmalar 2009''da tamamlanıyor.




   BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE BOSNANIN BİLGE CUMHURBAŞKANI ALİYANIN ANIT MEZARINDAN  BSİLADIK 

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE   ULUSLARARASI SARAYBOSNA  ÜNİVERSİTESESİNİN REHBERLİĞİNDE  BOSNADA  VAKIF  MEDENİYETİMİZİN BELGESELİNİ  ÇEKMEK İÇİN ALİYA NİN ANIT MEZARINDA FATİHA OKUYARAK  MOSTARA  GİTMEK ÜZERE  YOLA  ÇIKTIK


  ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SOFUMLULUK PROJESİ TUR REHBERİ

Evliya Çelebi'nin İzinde
Bosna-Hersek'te Osmanlı Eserleri
“Evliya Çelebi'nin İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı Eserleri Projesi” Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından yürütülmektedir. Sürekli güncellenmekte olan bu proje, Bosna-Hersek’in daha az ziyaret edilen şehirlerini tanıtarak turistler için alternatif güzergâhlar oluşturmayı hedeflemektedir. Güzergâhlara verilen isimler buralardan kısmen de olsa geçmiş ya da bir bağı olan tarihî kişiliklerden ilham alınarak verilmiştir. 

( Kaynak https://www.evliyaninizindebosna.com/ )


(Ömer İLGEÇ)
EVLİYA ÇELEBİNİN KALEMİNDEN POÇİTEL
BOSNA'DA TARİHİ POÇTEL KÖYÜNDE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

