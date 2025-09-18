Demir Çelik Sektörü, Yıldız Demir Çelik’in Platin Sponsorluğunda Steelorbis Etkinliğinde Buluştu

Etkinliğin açılış konuşmasını SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz yaptı. Ardından Yıldız Demir Çelik Satış Direktörü Vedat Acar, şirketin sektöre bakış açısını içeren kapsamlı bir değerlendirme sunumu gerçekleştirdi.



Programın devamında, gerçekleşen “Çelik Piyasalarını Neler Bekliyor?” başlıklı panelde Türkiye’de çelikte arz–talep dengesizliği, ekonomik görünüm ve son kullanıcıya etkileri, küresel HRC kapasitesi, küresel ticarette korumacılık ve belirsizlikler masaya yatırıldı. Murat Eryılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Yıldız Demir Çelik İhracat Satış Müdürü Hakan Bozoğlu, Parladı Metal Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Parladı, Kalibre Boru CFO’su Zeynep Annak ve ONT Çelik Ticaret A.Ş. Yönetici Ortağı Orçun Günay konuşmacı olarak yer aldı.



STARGATE: İşleri Tek Tıkla Kolaylaştırıyor

Yıldız Demir Çelik, etkinlikte çevrimiçi müşteri portalı STARGATE’in son yeniliklerini tanıttı. Geçtiğimiz yıl geliştirilen yeni arayüzüyle müşterilerinin kullanımına sunulan portal, sipariş, sevkiyat ve finansal işlemleri tek ekrandan yönetme imkânı tanırken, ürün test raporlarına da hızlı erişim sağlıyor.



Son dönemde eklenen sevk emri oluşturma ve kredi kartıyla ödeme özellikleriyle STARGATE, müşterilerin iş süreçlerini daha da kolay ve hızlı hale getiriyor.



Yıldız Demir Çelik Müşteri Deneyimi ve Pazarlama Direktörü, Yelda Güney Liman, STARGATE’e ilişkin şunları söyledi: “STARGATE’i 2019 yılında hayata geçirdiğimiz günden bu yana amacımız hep aynı: Müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak için tasarladığımız portal, sipariş bilgilerini görüntülemeden sevk emri vermeye, kredi kartıyla ödemeden ürün test raporlarına erişmeye kadar birçok adımı tek noktadan yönetme olanağı sunuyor. STARGATE’i sadece bir işlem platformu olarak değil, müşteri deneyimimizi güçlendiren bir ekosistem olarak görüyoruz. Bu yıl devreye aldığımız sevk emri oluşturma ve kredi kartıyla ödeme özellikleri de müşterilerimizin hayatını tek tıkla kolaylaştırma yaklaşımımızın en güncel adımları. Önümüzdeki dönemde ise müşteri ihtiyaçlarını daha yakından takip ederek portalı sürekli geliştirmeye, dijitalleşmenin sunduğu imkânlarla iş ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Demir Çelik sektörünün önemli oyuncuları, 16 Eylül 2025 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında bir araya geldi. Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik’in platin sponsor olarak destek verdiği etkinlikte, sektöre yön veren çok sayıda profesyonel yer aldı.