Bahçem Çayırova'da 'Toprak ve Sanat' atölyesi etkinliği gerçekleştirildi

FISTIK ÇAMLARINI TOPRAKLA BULUŞTURDULAR
12 bin metrekarelik alanda oluşturulan, bostan ve seralarıyla adeta şehrin karmaşasından kaçış noktası olan Bahçem Çayırova’da, Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ürün hasadı da gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise sera alanına geçen heyet, burada fıstık çamı tohumlarını toprakla buluşturdu. Atölyenin son etkinliği olarak ise, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlileri, hep birlikte ebru sanatı denemesi gerçekleştirdi.
“İNSANI MERKEZE ALAN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”
Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bahçem Çayırova, sadece bir yeşil alan değil; doğayı, emeği ve bilgiyi bir araya getiren, Çayırova’nın üretken ve çevreyle barışık vizyonunu yansıtan önemli bir değerimizdir. Bahçem Çayırova’da düzenlediğimiz ‘Toprak ve Sanat’ etkinliğimizde, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın ve kıymetli öğretim üyelerimizi misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Şehrimize nefes aldıran ve insanı merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
(Erkan ERENLER)