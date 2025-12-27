Bahçem Çayırova'da 'Toprak ve Sanat' atölyesi etkinliği gerçekleştirildi

Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebildiği proje olan ‘Bahçem Çayırova’da etkinlikler devam ediyor. Son olarak düzenlenen ‘Toprak ve Sanat’ atölyesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversiteli öğretim görevlilerini atölye etkinliğinde misafir etti.

Daha yeşil bir Çayırova için ilçeye birçok proje kazandıran Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda hizmete açtığı ‘Bahçem Çayırova’da doğayla iç içe etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Çayırovalıların, sosyalleşmelerine olanak sunan, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluşturan, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabildikleri Bahçem Çayırova, Gebze Teknik Üniversitesi’nden misafirlerini ağırladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, , Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın ve öğretim görevlileri, ‘Toprak ve Sanat Atölyesi’ kapsamında, Bahçem Çayırova’da bir araya geldi. İlk olarak alanın gezilmesiyle başlanan etkinlikte, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerine Bahçem Çayırova projesini anlattı.

FISTIK ÇAMLARINI TOPRAKLA BULUŞTURDULAR

12 bin metrekarelik alanda oluşturulan, bostan ve seralarıyla adeta şehrin karmaşasından kaçış noktası olan Bahçem Çayırova’da, Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ürün hasadı da gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise sera alanına geçen heyet, burada fıstık çamı tohumlarını toprakla buluşturdu. Atölyenin son etkinliği olarak ise, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlileri, hep birlikte ebru sanatı denemesi gerçekleştirdi.

“İNSANI MERKEZE ALAN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bahçem Çayırova, sadece bir yeşil alan değil; doğayı, emeği ve bilgiyi bir araya getiren, Çayırova’nın üretken ve çevreyle barışık vizyonunu yansıtan önemli bir değerimizdir. Bahçem Çayırova’da düzenlediğimiz ‘Toprak ve Sanat’ etkinliğimizde, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın ve kıymetli öğretim üyelerimizi misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Şehrimize nefes aldıran ve insanı merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





(Erkan ERENLER)