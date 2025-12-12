banner1216
SPOR:
Çayırova’nın genç basketbolcuları namağlup grup lideri oldu

Spor Kenti Çayırova’nın gençleri, her branşta adlarından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-18 Basketbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği u-18 Ligi A Grubu’nu 14’te 14’le zirvede bitirdi ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

12 Aralık 2025 Cuma 09:53

 Çayırova Belediyesi’nin genç basketbolcuları, namağlup grup lideri oldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla spor kenti kimliği kazanan Çayırova’nın genç sporcuları başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Birçok branşta katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda adlarından sıklıkla söz ettiren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, son olarak basketbolda, Kocaeli Yaşar Erdoğdu Sezonu u-18 A Grubu’nu 14 maçta aldıkları 14 galibiyetle, namağlup lider olarak tamamlamayı başardı. Elde ettikleri bu sonuçla Play-Off oynamaya da hak kazanan genç basketbolcuların başarısı, ilçede sevinçle karşılandı.

 

“AYNI KARARLILIKLA DEVAM”

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı; “Kocaeli Basketbol Yerel Ligi U18’de sezonu 14’te 14 yaparak namağlup tamamladık! Takımımız, ortaya koyduğu mücadele, emek ve uyumla grup birincisi olmayı başardı ve play-off biletini kaptı.  Bu yolculukta tüm oyuncularımıza, koçlarımıza ve destek veren herkese teşekkürler. Play-off’ta aynı kararlılıkla devam!”


(Erkan ERENLER)

