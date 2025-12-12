banner1216
KÜLTÜR VE SANAT:
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda yeni durak Almanya; “Üç Jokerli Konken” Berlin’de sahne alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları, uluslararası sahnedeki başarılı yolculuğunu sürdürüyor. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali’ne katılan Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Üç Jokerli Konken” adlı komedi oyununu 14 Aralık Pazar günü Almanya’da düzenlenecek 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali kapsamında sahneleyecek.

12 Aralık 2025 Cuma 09:49

 DOSTLUK, CESARET VE MİZAH BİR ARADA

Kocaeli Şehir Tiyatroları, uluslararası alandaki vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali’nin en dikkat çeken konuklarından biri olan Şehir Tiyatroları, festivale sevilen komedi oyunu “Üç Jokerli Konken” ile katılıyor. Oyun; yıllardır birlikte konken oynayan üç yakın arkadaşın, mahallelerindeki bakım evinin kapanma tehlikesiyle yüzleşince verdikleri sıra dışı kararı konu alıyor. Sıcak atmosferi ve temposu yüksek anlatımıyla “Üç Jokerli Konken” dostluk, cesaret ve hayata tutunma gibi temaları mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.

 

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROSU BERLİN’DE

Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali, Türkiye ile Almanya arasında kültürel etkileşimi güçlendiren en önemli tiyatro etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Büyükşehir’e bağlı Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın festival programında yer alması, kurumun sanatsal vizyonunu, uluslararası temsil gücünü ve nitelikli üretimini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıca oyun; dostluk, birbirine sahip çıkma ve dayanışma gibi manevi değerlerimizi yansıtan temalarıyla da kültürümüzü uluslararası izleyiciye tanıtıyor.

 

“ÜÇ JOKERLİ KONKEN” SAHNEYE ÇIKMAYA HAZIR

Hem oyunculukları hem de evrensel hikâyesiyle dikkat çeken “Üç Jokerli Konken”in, Berlinli tiyatroseverler tarafından da ilgiyle karşılanması bekleniyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, festivalde yalnızca bir oyun sahnelemekle kalmayacak, aynı zamanda Türk sahne sanatlarının çeşitliliğini ve gücünü mizahi bir üslupla uluslararası izleyiciye aktaracak.


(Erkan ERENLER)

