banner1216
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehir Tiyatroları, iki oyunla Gebzelilerin karşısında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına Gebze’de de ışık tutuyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları, iki özel yapımını Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşturacak. “Aradığın Seni Arayandır” ile “Evvel Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunları bu ay içinde sahnelenecek.

Şehir Tiyatroları, iki oyunla Gebzelilerin karşısında

10 Aralık 2025 Çarşamba 09:37

 “ARADIĞIN SENİ ARAYANDIR” 17 ARALIK’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Aralık ayında Şehir Tiyatroları’nın iki özel yapımını tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyunlar, kültürel mirasla yoğrulmuş masalsı bir anlatım ile tasavvufi derinliği bir araya getiriyor. Bu kapsamda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin derin öğretilerinden ilham alan “Aradığın Seni Arayandır” oyunuyla 17 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de tiyatroseverler bir araya gelecek. Tasavvufi bir atmosferde izleyiciyi kendi iç âlemine yönlendiren oyun, “Beden dağının içinde bir mücevher var. O mücevherin madenini ara… Fakat dışarıda değil, kendinde” sözünün izinde ilerliyor. Ayrıca Mevlana’nın ilham veren diğer bir sözü “Haydi seyre duralım… Haydi seyre duralım semadaki kalbi…” ile de seyirci hem kendi iç dünyasına hem de semanın kalbine doğru etkileyici bir yolculuğa çıkıyor.

 

“EVVEL ZAMAN İÇİNDE” 23 ARALIK’TA

Çocuk oyunu olan “Evvel Zaman İçinde” 23 Aralık Salı günü saat 14.00’te Levent Muratoğlu’nun sahne almasıyla izleyicilerle buluşacak. Geleneksel Türk anlatı kültüründen beslenen “Evvel Zaman İçinde” çocuk oyunu olmakla birlikte yetişkinlerin de büyük bir keyifle izleyebileceği masalsı bir yolculuğa davet ediyor. Bir annenin oğlundan “Bana hiç al da gel” isteğiyle başlayan hikâye, hiçlik arayışı üzerinden hem düşündüren hem eğlendiren bir serüvene dönüşüyor. Pertev Naili Boratav’ın derlediği Türk Halk Edebiyatı’nın zengin tekerlemeleriyle bezenmiş bu renkli yolculuk; Keloğlan’dan Nasrettin Hoca’ya, meddah geleneğinden kuklalara, ozan anlatılarından Karagöz ile Hacivat’a kadar uzanan köklü bir kültürel mirası sahneye taşıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, Aralık ayının bu özel gösterimlerine tüm Gebzeli tiyatroseverleri davet ediyor. Oyunlara gelmek isteyen vatandaşlar biletlerini biletinial.com üzerinden temin edilebilir.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla buluşturdu Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla buluşturdu
Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu...
GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA SONU PROGRAMLARI GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA SONU...
Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun
Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah! Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!
Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu fuarda; Evlilik Fuarı'nda gelinlik defilesi büyüledi Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla...
Kocaeli Büyükşehir, “Aile Yılı” temasıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı...

Haberi Oku