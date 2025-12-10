Şehir Tiyatroları, iki oyunla Gebzelilerin karşısında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına Gebze’de de ışık tutuyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları, iki özel yapımını Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşturacak. “Aradığın Seni Arayandır” ile “Evvel Zaman İçinde” adlı tiyatro oyunları bu ay içinde sahnelenecek.

“ARADIĞIN SENİ ARAYANDIR” 17 ARALIK’TA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Aralık ayında Şehir Tiyatroları’nın iki özel yapımını tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyunlar, kültürel mirasla yoğrulmuş masalsı bir anlatım ile tasavvufi derinliği bir araya getiriyor. Bu kapsamda Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin derin öğretilerinden ilham alan “Aradığın Seni Arayandır” oyunuyla 17 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de tiyatroseverler bir araya gelecek. Tasavvufi bir atmosferde izleyiciyi kendi iç âlemine yönlendiren oyun, “Beden dağının içinde bir mücevher var. O mücevherin madenini ara… Fakat dışarıda değil, kendinde” sözünün izinde ilerliyor. Ayrıca Mevlana’nın ilham veren diğer bir sözü “Haydi seyre duralım… Haydi seyre duralım semadaki kalbi…” ile de seyirci hem kendi iç dünyasına hem de semanın kalbine doğru etkileyici bir yolculuğa çıkıyor.

“EVVEL ZAMAN İÇİNDE” 23 ARALIK’TA

Çocuk oyunu olan “Evvel Zaman İçinde” 23 Aralık Salı günü saat 14.00’te Levent Muratoğlu’nun sahne almasıyla izleyicilerle buluşacak. Geleneksel Türk anlatı kültüründen beslenen “Evvel Zaman İçinde” çocuk oyunu olmakla birlikte yetişkinlerin de büyük bir keyifle izleyebileceği masalsı bir yolculuğa davet ediyor. Bir annenin oğlundan “Bana hiç al da gel” isteğiyle başlayan hikâye, hiçlik arayışı üzerinden hem düşündüren hem eğlendiren bir serüvene dönüşüyor. Pertev Naili Boratav’ın derlediği Türk Halk Edebiyatı’nın zengin tekerlemeleriyle bezenmiş bu renkli yolculuk; Keloğlan’dan Nasrettin Hoca’ya, meddah geleneğinden kuklalara, ozan anlatılarından Karagöz ile Hacivat’a kadar uzanan köklü bir kültürel mirası sahneye taşıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, Aralık ayının bu özel gösterimlerine tüm Gebzeli tiyatroseverleri davet ediyor. Oyunlara gelmek isteyen vatandaşlar biletlerini biletinial.com üzerinden temin edilebilir.





(Erkan ERENLER)