Çayırova Belediyesi, Göztepe karşısında galip

Çayırova Belediyesi, yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını Göztepe karşısında attı. Geçtiğimiz Cumartesi günü sahasında Göztepe’yi ağırlayan temsilcimiz, karşılaşmadan 87-78 galip ayrılmayı başardı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmaya Baş Antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Berkay Candan, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Mücadeleye tutuk başlayan Çayırova Belediyesi, Hakan Yapar ve Berkay Candan’ın basketleriyle skora tutundu. Son saniyede Enes Berkay Taşkıran’ın basketiyle ilk çeyrekte öne geçen temsilcimiz, periyodu 25-24 önde geçti. İkinci periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Ömer Utku Al’ın son saniyede gönderdiği üçlükle birlikte, Çayırova Belediyesi devreye 44-43’lük üstünlükle gitti.

HAKAN YAPAR’DAN 23 SAYI

Üçüncü çeyrek de iki takımın karşılıklı basketlerine sahne olurken, son periyotla beraber Hakan Yapar’ın öncülüğünde oyuna ağırlığını koyan ve Berkay Candan, Can Uğur Öğüt ve Enes Taşkıran üzerinden sayı üreten temsilcimiz, savunmada da sertlik dozunu artırdı ve karşılaşmadan 87-78 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Hakan Yapar olurken, Ömer Utku Al’ın 17, Berkay Candan’ın 10, Enes Berkay Taşkıran’ın 10 ve Jamari Traylor’ın 10 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda Göztepe’yi mağlup eden basketbol takımımızı tebrik ediyorum” dedi.





