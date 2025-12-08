banner1216
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir’de hizmetin gecesi gündüzü yok; Şehir uykuda, Büyükşehir 7/24 iş başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir tempo ile kentin çeşitli noktalarında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir’e bağlı A Takımı ile Yol Bakım Timleri, yol yapım ve onarım işlerini trafik akışını olumsuz etkilememek için gece saatlerinde büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir'de hizmetin gecesi gündüzü yok; Şehir uykuda, Büyükşehir 7/24 iş başında

08 Aralık 2025 Pazartesi 09:50

 BÜYÜKŞEHİR, DURMAKSIZIN ÇALIŞIYOR

Kocaeli’nin marka bir şehir olması adına birçok önemli projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok önemli çalışmayı da gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir A Takımı ile Yol Bakım Timleri, yol yapım ve onarım işlerini gece saatlerinde büyük bir özveri ile yerine getiriyor. Mesai saatleri içerisinde şehrin birçok noktasında yol yapım ve onarım işlerini titizlikle gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, gece saatlerinde de bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor.

 

EKİPLER HER GECE TEYYAKKUZ HALİNDE

Özellikle araç ve yaya sirkülasyonun yoğun olduğu güzergâhlarda Büyükşehir ekipleri, trafik akışını kesintiye uğratmamak için gece sıcak asfalt serimi, asfalt yama çalışmaları ve kaldırım parke onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Gece vardiyasında nöbetçi olan ekipler, acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı reaksiyon gösterebilmek adına gerekli ekipman, iş makinesi ve malzeme ile sürekli teyakkuz halinde bulunuyor. Ekip ve iş makinesi sayısı gerekli durumlara göre artabiliyor.

 

HİZMETTE SINIR TANINMIYOR

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Yol Bakım Timi ve A Takımı’nda her gece en az bir ekip nöbetçi olarak hazır bir şekilde görev bekliyor. Olası trafik kazaları veya araç arızalarına bağlı olarak yol yüzeyinde oluşan yağlanma ve kayganlık durumlarında ya da acil olarak onarılması gereken yol, kaldırım ve diğer durumlarda bu ekipler bölgeye hızlı bir şekilde ulaşarak gerekli çalışmaları yapıyor. Nöbetçi ekip sayısı ihtiyaç duyulduğunda artırılarak hizmette sınır tanınmıyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ormanya’nın gizli hazineleri uzmanlar ile keşfedildi; Mantar avıyla doğanın tadını çıkardılar Ormanya’nın gizli hazineleri uzmanlar ile keşfedildi;...
Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi
“HGS Park” döneminde sıra Karamürsel’de “HGS Park” döneminde sıra Karamürsel’de
Kocaeli gündüz başka gece başka güzel; Büyükşehir’in projeleri ışıltılı bir manzara sunuyor Kocaeli gündüz başka gece başka güzel; Büyükşehir’in...
PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ? PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON...
Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım sahnesine çıkıyor Kocaeli, UITP Avrasya 2025 ile uluslararası ulaşım...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ormanya’nın gizli hazineleri uzmanlar ile...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya’da düzenlediği “Mantar Avı” etkinliği, uzman rehberler...

Haberi Oku