“HGS Park” döneminde sıra Karamürsel’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de pilot olarak başlattığı ve başarıyla test ettiği “HGS Park” sistemini şimdi Karamürsel ilçesinde uyguluyor. Buna göre ödemeler HGS ve kartlarla otomatik olarak yapılacak. Böylece vatandaşlar kısa süreli park imkânıyla günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Uygulama 8 Aralık Pazartesi gününden (yarın) itibaren geçerli olacak.

08 Aralık 2025 Pazartesi 09:49

 HGS PARK GELDİ, NAKİT ÖDEME KALDIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol üstü otopark (parkomat) uygulamalarında teknolojiyi artırmak amacıyla Gebze’de pilot olarak başlattığı “HGS Park” sistemini başarıyla test etti. Yeni sistemle park ücretleri HGS, kredi ve banka kartıyla otomatik tahsil edilirken, bu durumda nakit ödeme kaldırılmış oldu. Gebze’deki pilot uygulamanın ardından Karamürsel’deki yol üstü otoparklarda 8 Aralık Pazartesi gününden (yarın) itibaren HGS Park sistemi uygulanacak.

 

KARAMÜRSEL İKİNCİ ETAP OLACAK

HGS Park sistemi, İlhan Çınar Alanı ve İnönü Caddesi olmak üzere iki noktada hizmet verecek. İlhan Çınar Alanı’nda binek araçlar için günlük 45 TL, motosikletler için 30 TL sabit ücret uygulanacak. İnönü Caddesi’nde ise 0-1 saat 27 TL, 1-2 saat 54 TL, 2-3 saat 75 TL olacak. 3 saatten sonraki parklamalarda her saat için 1 saatlik tarifesi uygulanacak. Her iki lokasyonda ilk 15 dakikalık park ücretsiz olacak.

 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE BİLGİLENDİRME

Park alanları 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek, cuma günleri çalışılmayacak. Uygulama öncesinde bilgilendirme tabelaları monte edilirken, broşür dağıtımlarıyla da sistem detaylıca anlatıldı.

 

AMAÇ; TRAFİK VE PARK DÜZENİNİ SAĞLAMAK

“HGS Park” sistemi, trafikte yanlış parklanmaların önüne geçmeyi, otopark arama süresini kısaltmayı ve cadde ile sokaklarda düzeni sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlar kısa süreli park imkânıyla günlük hayatlarını daha kolay sürdürebilecek.


(Emre KAHRAMAN)

