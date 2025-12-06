ASAYİŞ:
Oğlu öldürülen acılı baba: "Babalığımı aldılar benden"

Kocaeli’de bıçaklanarak öldürülen gencin babası, yürek burkan sözlerle adalet istedi. Tek çocuğu olduğunu söyleyen baba Raif Şirin, "Oğluma bir fiske bile vurmadım ama 14 bıçak darbesiyle benden aldılar. Daha sonra tekmeleyerek adeta işkence ederek öldürdüler. Babalığımı aldılar benden, artık bana 'baba' diyecek kimse yok" dedi.

06 Aralık 2025 Cumartesi 11:41

 26 Temmuz tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde yaşanan olayda Ümitcan Şirin bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Samet E.A., M.F.Y., R.Y., Mustafa O., Gamzenur B. ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan serbest bırakılırken, Samet E.A. (19) ve M.F.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y. adlı çocuk ile Mustafa O. (21) ve Gamzenur B. (18) isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iki sevgilinin Şirin’i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğü, çıkan kavga sırasında gencin bıçaklandığı ve o anların cep telefonuyla kaydedildiği aktarıldı. Savcılık, sanıkların olay öncesi plan yaparak hareket ettiklerini belirtti.  
 
  "Oğlumu bıçakla delik deşik ettiler " 
  Olaya ilişkin acılı baba ilk defa konuştu. Oğlunun planlı şekilde, tuzağa çekilerek öldürüldüğünü söyleyen baba Raif Şirin, "Yaşanan basit bir olay değil. Oğlum tuzağa çekilerek, birden çok fazla kişi saldırdı. Oğlumu bıçakla delik deşik ettiler. Oğlumda 14 bıçak darbesi var. Bunların dördü ölümcül bölgede, ana damarını kesecek nitelikte. Ümitcan yere düştükten sonra bile bıçaklamaya devam etmişler. Daha sonra tekmeleyerek, adeta işkence ederek öldürmüşler" diye konuştu.  
 
  "Artık 'baba' diyen kimse yok" 
  Bir tek evladı olduğunu söyleyen baba Şirin, "Tek evladım vardı. Benden babalığımı aldılar. Şu an benim babalığım yok. Baba olayı bitti. Artık telefonda 'baba' diyen kimse yok. 'Oğlum arıyor' diyemiyorum. Sadece mezarına gidip toprağına sarılıyorum, orada konuşuyorum. O beni duyuyor ama ben onu duyamıyorum. Bana ‘baba' diyemiyor. Benim babalığımı aldılar. Benim canımı aldılar. Mart ayında ilk mahkememiz görülecek. Hakimimizden, savcımızdan adalet bekliyoruz. Hiçbir taşkınlık yapmadan, acılı bir baba olarak sadece sesimizi duyurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.  
 
  "Çocuk 14 yerinden bıçaklanır mı?" 
  Gençlerin özel bıçaklarla gezdiği söyleyen acılı baba, "Bir çocuk 14 yerinden bıçaklanır mı? Kavga edecekseniz dört kişisiniz, vurun birer yumruk, bitsin. Ama şimdi çocuklarımızın cebinde, belinde bıçaklar var. Sustalı bıçaklar, özel bıçaklar, kasaturalar, döner bıçakları. Gençlik bunlarla geziyor. Benim canımı yaktılar, hayatımı, oğlumu aldılar. Onlar da kendi hayatlarını yaktılar. Onlar da gün yüzü görmeyecek bir duruma geldiler. Çocuklarınıza iyiliği öğretin, iyiliğe eğitin. Bağırarak, çağırarak, döverek değil. Hiçbir çocuk döverek büyütülmez. Ben oğluma bir fiske bile vurmadım. Hiç dövmedim, hiç vurmadım. Yanlış yaptığında sadece doğrusunu anlatmaya çalıştım. Onlar oğluma çok vurdu, hem de çok. Benim oğluma 14 yerinde bıçakla vurdular. Çocuklarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.  


İHA
