Gebze Anadolu Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Anadolu Caddesi’nde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. 2026 yatırım yılı programında olan cadde, acil müdahale gerektirdiği için çok kısa sürede yeni yüzüne kavuşturuldu.

08 Aralık 2025 Pazartesi 09:51

 450 METRELİK KISIMDA ONARIM YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç trafiği ve doğal nedenlerden dolayı bozulmaların olduğu Gebze Anadolu Caddesi’nde yol onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında bin 300 metre uzunluğundaki caddenin 450 metrelik kısmında ilk olarak trimer kazısı yapılarak eski tabaka kaldırıldı. Büyükşehir ekipleri, çalışma yapılan kısma bin 200 ton PMT ve bin ton binder asfalt serimi yaptı.

 

2026’DA CADDE TAMAMEN YENİLENECEK

Anadolu Caddesi’ni daha modern ve konforlu bir hale getirecek olan Büyükşehir ekipleri, şuan acil müdahale gerektiren 450 metrelik kısımda yol onarımını yerine getirdi. Caddenin diğer kısımlarındaki bozulan bölümlerinde de önümüzdeki günlerde bakım çalışma yapacak. Anadolu Caddesi’nde bozulmalardan dolayı yol onarımı yapan Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında bu caddede kapsamlı alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirecek.


(Erkan ERENLER)

