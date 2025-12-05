ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mıcır yüklü kamyonun damperinin devrilmesi sonucu panikleyen sürücü fenalık geçirdi.

Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı

05 Aralık 2025 Cuma 14:05

 Edinilen bilgiye göre, Süverler Mahallesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında mıcır taşıyan 08 ABM 155 plakalı kamyonun damperi devrildi. Aracın kupasının zarar görmediği kazada, sürücü yaşadığı korku sebebiyle baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye naklini talep etmediği öğrenildi.  
 Süverler Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz, "Köyümüzde doğal gaz sebebiyle altyapı çalışması var. Yaşanan yük dengesizliğinden dolayı kaza meydana geldi. Ölü veya yaralı yok. Sadece dorse devriliyor. Şoför olay sebebiyle baygınlık geçirdi ancak ayılttık. Herhangi bir sorun yok" dedi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hem dolandırıcı hem torbacı Hem dolandırıcı hem torbacı
Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin müfettiş raporu hazırlandı Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına...
Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü yangınla ilgili yeni gelişme: OSGB müdürü ile mal sahibi tutuklandı Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü yangınla ilgili...
Büyükşehir Encümeni’nde 144 madde karara bağlandı; Kural tanımayan şoförlere 404 bin TL ceza Büyükşehir Encümeni’nde 144 madde karara bağlandı;...
İzmit'te okul bahçesine yorgun mermi düştü İzmit'te okul bahçesine yorgun mermi düştü
Depoda başlayan yangın mahallede paniğe yol açtı Depoda başlayan yangın mahallede paniğe yol açtı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hem dolandırıcı hem torbacı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik...

Haberi Oku