ASAYİŞ:
Hem dolandırıcı hem torbacı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan ve 10 ayrı dolandırıcılık suçundan araması bulunan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Aralık 2025 Cuma 09:38

 Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik takip başlattı. İstihbari çalışmalar ve saha araştırmaları neticesinde, şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. Jandarma Narkotik dedektiflerinin Kocaeli’de düzenledikleri operasyonlarda ve yapılan ara yakalamalarda; 678 gram bonzai, 4,9 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla K.K. (24) ve F.O. (21) isimli iki şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada, şüphelilerden K.K.'nın 10 ayrı dolandırıcılık suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. tutuklanarak Kandıra Kapalı Cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan diğer şüpheli F.O.'nun ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 
  Öte yandan, soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı, şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 


İHA
