PAPA NEDEN İZNİK'DE AYİN DÜZENLEDİ VE PALEKANON SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ?

2025 yılı Kasım ayının son günlerinde Papa nın Türkiye ziyareti ile ilgili Dünyanın gözü Türkiye’de oldu. Türkiye de bir çok şey söylendi yazıldı çizildi demeçler verildi açıklamalar yapıldı ortalık durulduktan sonra bende bir değerlendirme ve derleme yapmak istedim

50 yıldır tarihe not düşüp zamana noterlik yapan. Gaxeteci ve belgeselci olarak Papaların İznik ayini ve her fırsatda İznik’e gitmek istemeleri Türk islam medeniyeti tarihi ve gelecğimiz için çok önemli





Tarihte ilk kez İznik in Papa ve fener patriği tarafından 2025 yılı Kasım ayı sonunda ziyaret etmeleri ile ilgili Gebze Eskihlsar Pakekanon kaledinden yaptığım canlı yayınla tarihe karşı görevimi yapmaya çalıştım





Papa nın Neden İznik de AYİN düzenlediği ile ilgili değerlendirme ve derlememi geniş bir makale belgesel canlı yayın ve derlemelerle paylaşıp tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak istiyorum







Biz Papa'nın İznik AŞ'ni ile ilgili makaleyi yazarken TGRT belgesel tv de PALEKANON Zaferi ile ilgili yıllar önce çektiğimiz belgeselimiz yayınlanıyordu









2010 tarihinde KOCAELİ GEBZE VE ÇAYOROVA DA ÇEKTİĞİMİZ PALEKANON ZAFERİ TARİHİ belgeselimiz yayınlanıyor









PALEKANON ZAFERİ VE GEBZE'NİN FETHİNİN 695. YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ KUTLANDI









GEBZENİN FETHİNİN 695. YILI DÖNÜMÜN DE ESKİHİSAR KALESİNDE ŞEHİTLER İÇİN FATİHA OKUNDU









PAPA NEDEN İZNİK DE AYİN DÜZENLEDİ





BBC NİN. DEĞERLENDİRMESİ









PAPA İZNİKTE AYİN DÜZENLERLKEN SOSYAL MEDYA HESABIMDAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM









PAPANIN TÜRKİYE ZİYARETİ VE İZNİK DE DÜZENLENEN AİN İLE İLGİLİ SPUTNİK TÜRKİYE DE SELİN ULUDAĞ İMZASI İLE YAYINLANAN YAZIDAN. BİR BÖLÜM









Osmanlı topraklarına neden hiçbir papa ayak basmadı? Osmanlı topraklarına neden hiçbir papa ayak basmadı?









Tarih boyunca hiçbir papa Osmanlı ülkesini ziyaret etmedi. Bunun ardında hem ideolojik hem jeopolitik nitelikte altı temel neden bulunuyordu. Türkiye-Vatikan ilişkilerinde olumsuz hatırlanmaya devam eden olaylardan biri Cem Sultan'ın 1489-1494 arasında Vatikan'da rehin kalmasıdır.

Bizans’ın düşüşü ve 1453’te İstanbul’un fethi, Papalık için bir medeniyet yenilgisi anlamına geldi. Papa’nın Osmanlı’ya gelmesi, Bu yenilginin sembolik kabulü olurdu. Ayrıca Osmanlı’nın halifeliği üstlenmesiyle iki taraf da evrensel ruhani egemenlik sembolü olarak kendini gördü. Birinin varlığı, diğerinin meşruiyetine gölge düşürüyordu. Herhangi bir papa ziyareti yine Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmek anlamına gelirdi.

Osmanlı, Ortodoks tebaayı kendi otoritesi altında tutarak Batı etkisini sınırladı. Papa’nın İstanbul’a gelişi, Ortodoksluğun Batı’ya devri gibi algılanırdı. Osmanlı devlet mantığına göre, “Devlet sınırları içinde başka bir egemen güç görünmez” anlayışı vardı. Aynı modern Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. Çünkü Papa, sadece dini değil, politik egemenlik iddiası taşıyan bir aktör.

Ayrıca Vatikan-Osmanlı ilişkileri 19. yüzyıla kadar resmi statüye kavuşmadı; protokol zemini oluşmadığı için ziyaret hukuki olarak karşılık bulamadı. Papanın olası bir ziyareti, Ermeni ve Rum unsurlar üzerinden iç sosyal düzeni değiştirme potansiyeli taşıyordu.

Tarihteki papa ziyaret talepleri ve reddedilmeler

Papa 14. Leo'nun bu ziyareti gerçekleşirse, Türkiye'yi ziyaret eden beşinci Papa olacak. Ancak tarih boyunca birçok Papa'nın İznik veya İstanbul'u ziyaret etme girişimleri engellendi veya gerçekleşmedi. Yukarıda saydığımız tüm bu nedenler, papaya bir yasaktan çok, devlet aklının sürekliliğinden kaynaklıydı. Cumhuriyet döneminde ise papalara izin verilmemesi aşağıdaki süreçlerle oldu:

1967 yılında Papa 6. Paul' ret

Papa 6. Paul, 1967 yılında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patrik 1. Athenagoras ile tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Bu, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Papa oldu. Bu ziyaret sırasında İznik'e de gitme arzusu dile getirildi ancak gerçekleşmedi. Türk hükümeti, 1960'lı yıllardaki Kıbrıs krizi ve Türk-Yunan gerginlikleri nedeniyle böyle bir ziyaretin siyasi yansımalarından çekindiği için izin vermedi. Ayrıca Türkiye'nin laik karakterini koruma endişesi de rol oynadı.

1979'da Papa 2. John Paul'a Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı geçit vermedi

Papa 2. John Paul, 1979 yılında İstanbul'u ziyaret etti ve Patrik Dimitrios ile görüştü. İznik'i ziyaret etme arzusunu birkaç kez dile getirdi, özellikle 2000 yılı Jübile yılında bu istek yenilendi. Ancak Türk hükümeti, Papa'nın İznik ziyaretine izin vermedi. Sebepler arasında Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki hassas dengeler, iç siyasette laik-muhafazakar kutuplaşma, sözde Ermeni soykırımı iddiaları nedeniyle Vatikan ile gergin ilişkiler ve Kıbrıs sorununun yarattığı diplomatik gerilimler yer aldı. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik endişeleri gerekçe gösterildi.

Papa 16. Benedict de istemişti

Papa 16. Benedict, 2006 yılında Türkiye'yi ziyaret etti ve İstanbul'da Patrik 2. Bartholomeos ile buluştu. İznik'i ziyaret etme isteği vardı ancak program dışı kaldı.Resmi bir ret olmasa da, ziyaret programına dahil edilmedi. Papa'nın 2006'dan kısa süre önce İslam hakkında tartışmalı açıklamaları (Regensburg konuşması) nedeniyle Türkiye'de oluşan tepkiler, AK Parti hükümetinin Papa'nın ziyaretini sınırlı tutma tercihi ve güvenlik endişeleri etkili oldu.

Papa Francis, vasiyet olarak İznik'te ısrar etti

Papa Francis, 2014 yılında İstanbul'u ziyaret etti ve Patrik Bartholomeos ile görüştü. İznik'e gitme arzusu özel olarak iletildi. Türk makamları, ziyaret programına İznik'i dahil etmedi. 2013-2016 arası Türkiye'nin iç güvenlik sorunları (Gezi Parkı protestoları, IŞİD tehdidi), Suriye krizi ve mülteci meselesi nedeniyle hassas siyasi ortam ve dini sembollerin siyasallaşması endişesi etkili oldu.

Daha sonra da Papa Francesco, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü için İznik'e gitmeyi çok arzu etmiş, değişik vesilelerle bunu dile getirmişti. "Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin," diye sözlü bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Türk Ortodoks Topluluğu tepkili: Türk milleti uyanık olmalı

Türk Ortodoks Topluluğu, Papa'nın ziyaretine tepki göstererek "Papa'nın ziyareti, dini değil siyasi bir ziyarettir" açıklamasını yaptı. Topluluk, "Bu ziyaretlere Osmanlı Padişahları da Atatürk de izin vermedi. Bugün de izin verilemez. Amaçları belli. Türk milleti uyanık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, Papa'nın ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ve ulusal egemenliğe tehdit olduğunu savundu.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaret programı

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti detaylı bir programla gerçekleşecek:

27 Kasım Çarşamba: Papa, ilk olarak başkent Ankara'ya gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.

28 Kasım Perşembe: Sabah saatlerinde Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ni ziyaret edecek. Ardından İstanbul'dan İznik'e giderek Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak. İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret edecek Papa, 325 yılındaki ilk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilika önünde gerçekleştirilecek ayini yönetecek.

29 Kasım Cuma: Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ve İstanbul Müftüsü ile birlikte mihrabın önünde dua ederek inançlar arası hoşgörü mesajı verecek. Ardından İstanbul'daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Akşam saatlerinde Volkswagen Arena'da altı bin kişilik kapasiteli salonda Türkiye'deki Katolik topluluğuna hitap edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/amp/20251127/papanin-turkiye-ziyareti-neden-tarihi-bir-kirilma-osmanlidan-ataturke-uzanan-engeller-ve-iznik-1101335827.html ) 30 Kasım Cumartesi: Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde ayine katılacak. Öğle saatlerinde Ekümenik Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek. Daha sonra İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek. ( Kaynak









PALEKANON ZAFERİ VE GEBZE'NİN FETHİNİN 695. YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ KUTLANDI

GEBZENİN FETHİNİN 695. YILI DÖNÜMÜN DE ESKİHİSAR KALESİNDE ŞEHİTLER İÇİN FATİHA OKUNDU









İhlas Haber Ajansı Palekanon zaferini ve Gebze'nin fethinin 695. Yıl dönümü dolayısı İle Eskihisar kalesinde gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel tv program yönetmeni İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com başkanı ismail Kahraman'ın açıklamasına geniş yer verdiği haber:









İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”





Kocaeli yarımadasının Türk İslam memleketi haline getiren Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde sadece bir grup tarihçi tarafından anıldı.





Kocaeli yarımadasının Türk islam toprakları haline gelmesine neden olan Palekanon Zaferi 695. Yıldönümünde savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın Türk islam tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerken İstanbul’un fethi açısından da son derece önemli olduğu ifade etti.





İKTAV Başkanı Kahraman konuyla ilgili olarak “11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde ( Eskihisar Kalesi önünde) Gebze ile Darıca arasında mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar ve tarihe Palekanon Savaşı diye geçer ve Osmanlı Devleti burada dünya devleti olarak tarihe geçer. Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada Palekanon Savaşı sonrasında belli olur. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi’ne getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.









“ESKİHİSAR KALESİ TARİHİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANILMALI”





Tarihçi Resul Orman ise “ Tarihçi Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu. Tarihçi yazar Mehmet Asıf Işık “yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.





GEBZE NİN FETHİ VE PALEKANON ZAFERİ’NİN 695. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA HABERİNE ULUSAL VE BÖLGESEL BASIN GENİŞ YER VERDİ





























































695 SENE ÖNCE DÜN GEBZE





Dün (11 Haziran) Gebze’nin Orhan Gazi döneminde 1329 yılında yapılan Paleganon savaşıyla Bizans kuvvetleri mağlûb edilerek Osmanlı hakimiyetine girdiği günün 695. yıldönümüydü.





Gebze, Osmanlı Devletine başkentlik yapmış Bursa ve Edirne şehirleri ile Kocaeli (İzmit) Sancağı arasında kalan stratejik bir konumdaydı. Gebze’nin fethiyle Osmanlı İzmit Körfezi’ni denizden de kontrol etmeye başladı.





Buranın ele geçirilmesiyle İstanbul’un fethine bir adım daha yaklaşılmıştı. Zaferle sonuçlanan böylesi önemli ve anlamlı tarihi bir günde fethin ve Gebze’nin sembolü olan Eskihisar Kalesi yine metrûk, ilgili ve yetkililer ise gāliba işlerinin çokluğundan dolayı buraya yine ilgisizdi!





Dün bu tarihi mekânda Gebze’den değerli şahsiyetler Gazeteci-Belgeselci İsmail Kahraman, Tarihçi Resul Orman, Eğitimci Cengiz G. Ceylân’la beraberdik.





Eskihisar Kalesi’nin aslına uygun olarak restorasyonunun bir an önce tamamlanıp ziyarete açılmasını, bir vakit ŞİİR AKŞAMLARI İle başlatılan öncelikle kültür ve sanat olmak üzere, bu tārihi mekâna uygun faaliyetlerle canlandırılmasını bekliyoruz. (Kaynak: MEHMET ASIF IŞIK’IN KALEMİNDEN)





EBZE KAYMAKAMI İLE ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ YAYINLANDI









10-11 Haziran 1329'den 2025'e Palekanon Zaferi'nin 696. Yıldönümü ile ilgili Gebze Eskihisar Palekanon kalesinde Gebze kaymakamı Sn. Mehmet Ali Özyiğit ile yaptığımız belgesel söyleşi yayınlanmaya başladı. KAYMAKAMLA BELGESEL TADINDA TARİH YOLCULUĞU BELGESELİNİ İZLEYEBİLİRSİNİZ





Bu belgeselde Gebze Kaymakamı Mehmet Ali ÖZYİĞİT ile Gebze'de tarih ve kültür turu yaparken Palekanon Savaşı'na şahitlik eden Eskihisar Kalesi'nden, Fatih'in ebediyete göçtüğü Hünkar Çayırı'ndan, Gebze'nin kalbinin attığı Çoban Mustafa Paşa Kalesi'nden bahsediliyor.





DEMİRÖREN HABER AJANSI BÖLGE MUHABİRİ DENEYİMLİ GAZETECİ EROL POLAT TARAFINDAN ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE YAPILAN ÖZEL GÖRSEL HABERDE KONUŞTUM









Palekanon Savaşı’nın tanığı; Eskihisar Kalesi

Palekanon Savaşı’nın 696’ncı yıl dönümünde Eskihisar Kalesi’ni ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 3 bin yıllık tarihi olan kalenin Türk ve Roma tarihi açısından önemine dikkat çekerek, “Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak” dedi.





Gebze ilçesi Eskihisar bölgesindeki tepe üzerine İzmit Körfezi’nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutmak ve limanı korumak amacıyla 1200’lü yıllarda inşa edildiği değerlendirilen Eskihisar Kalesi tarihe ışık tutuyor. 10-11 Haziran 1329’da Kocaeli Yarımadası’nda Osmanlı padişahı Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru III. Andronikos arasındaki Palekanon Savaşı’nın 696’ncı yıl dönümünde kaleyi ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, açıklamalarda bulundu.





KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR’

‘KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR’





Kaymakam Özyiğit, “Türk tarihinin ana mihenk taşlarından birisini, hep birlikte Gebze’ye ve ülkemize tanıtma niyetindeyiz. İnşallah gelecek nesillerimiz de bunun kıymeti bilirler ve yaşatırlar. Kalenin 3 bin yıllık geçmişi var. Türk tarihinde hem de Roma döneminde kullanılmış bir kale. Burası İzmit Körfezi’ne hakim ana yerleşim yerlerinden birisi, Gebze’nin tarihi açısından çok belirleyici. Türk tarihi açısından bakarsak, Selçukluların kısa fetih döneminden sonraki Bizans ile yapılan en büyük savaşlardan birisi Palekanon Savaşı, bu kalenin adıyla anılıyor. Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında, Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından, yörenin tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak” diye konuştu.





HANNİBAL’A EV SAHİPLİĞİ YAPAN YER

Kalenin aynı zamanda Hannibal’a ev sahipliği yapan yer olduğunu söyleyen Mehmet Ali Özyiğit, “Hannibal kim? Tunus merkezli Kartaca’dan çıkmış en görkemli döneminde Roma’yı dize getirmiş, ordusunu yenmiş ama sonraki süreçte gücü sınırlı takip ediliyor. Savaşarak Gebze’ye geliyor ve kaleye sığınıyor. Daha sonraki süreçte Dilovası, Diliskelesi civarında öldüğü, TÜBİTAK’ın içerisinde onun hatırasına dikilmiş bir anıtımız var” ifadelerini kullandı.





‘MARMARA BÖLGESİ’NDE ORJİNAL HALİYLE AYAKTA DURAN TEK KALE’





Kalenin Çin’den başlayan İpek Yolu’nun en önemli mihenk taşları ve korunduğu yerlerden birisi olduğunu belirten Belgesel Yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman, “Lise ders kitaplarında ‘Maltepe önleri’ diye geçen Palekanon Savaşı, aslında kalenin karşısında bulunan Barış Mahallesi’nin geçmişteki adıdır savaş burada meydana geliyor. Kalenin en önemli özelliği, Marmara Bölgesi’nde orijinal haliyle ayakta duran tek kale” dedi.





KAYMAKAMLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM MAKALEMİZİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ