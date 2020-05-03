CUMHURBAŞKANI VE İLETİŞİM BAŞKANINA GEBZE ESKİHİSAR PALEKANON KALESİ VE HÜNKAR ÇAYIRI FATİH OTAĞI İLE İLGİLİ AÇIK MEKTUP

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Dünyanın bir çok ülkesi tarih kültür ve inanç turizmine büyük önem veriyor

Ülkemiz bu konuda çok şanslı tarihin 0 noktası Urfa göbekli tepe ve diğer tarihi eserler Türkiye’nin kültür tarih ve inanç turizminde önemini gösteriyor

Kocaeli Gebze bölgesi Türkiye kamuoyunda yangınlar çevre kirliği ve kötü olaylarla anılması çok üzücü Kocaeli Gebze bölgesi tarih kültür inanç turizmi açısından çok önemli

İstsnbulun yanı başında olan Gebze Fatih otağı HÜNKAR çayırı pakekanon eskihlsar kalesi. Osman hamidi müzesi Anibal anıtı çoban Mustafapaşa külliyesi ve Ballıkayalar tabiat parkı gibi bir çok marka değere sahip

Üzülerek söylemek gerekirse bu değerli Kocaeli Gebze bölgesinde yaşayanlar tanıyıp bilmiyor

Biz bölgede yarım asra yakın gazeteci ve Belgedrlci olarak sosyal sorumluluk kapsamında elimizden geleni yapıyor

web sayfamızla görevimizi yapmaya çalışıyoruz

Osamanlı ve dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip Bizans imparatorluğunun yenilip Osmanlı’nın dünya devleti olduğu PALEKANON savaşının yıl dönümü ile ilgili çalışma yapıyorum

11-12 Haziran 2025 tarihinde 696. yıl dönümü olan Gebze Eskihksar PALEKANON kalesinde kazanılan zaferin kutlanması ve kalenin bakımlı hale gelmesi için sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gebze İmam hatip lisesinde okuyan ve Gebze bölgesinin çok iyi bilen iletişim başkanı Sn Fahrettin Altun’dan özel ilgi ve destek bekliyoruz

Eskihlsar PALEKANON kalesinden Çayırova Hünkar çayırı Fatih otağı ile ilgili son günlerde yaptığım belgesel canlı yayınları araştırma yazılarımı belgesel söyleşileri sn cumhurbaşkanımız ve iletişim başkanının bilgi ve ilgisine arz ediyorum

GEBZE KAYMAKAMI İLE ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE BELGESEL SÖYLEŞİ

PALEKANON ZAFERİNİN 696. YIL DÖNÜMÜNDE GEBZE KAYMAKAMI SN MEHMET ALİ ÖZYIĞIT İLE TGRT DE GÜNDE ÜÇ KEZ YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

BUGÜNE KADAR GÜNDEME GELMEYEN PAKEKANON ZAFERİNİ BELGESEL TADINDA KUTLUYOR AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

OSMANLININ BİZANSI MAĞLUP ETTİĞİ PALEKANON SAVAŞININ 10-11 HAZİRAN 1329 TARİHİNDE YAPILDIĞI GEBZE ESKİHİSAR PLAEKANON KALESİNDEN DEVRİ ALEM TV VE GEBZE GAZETESİ AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA

PALEKANON KALESİNDEN CANLI YAYIN

DEMİRÖREN HABER AJANSINDAN PALEKANON ZAZERİ İLE İLGİLİ HABER BİR ÇOK MEDYA KURULUŞUNDA YER ALDI

Palekanon Savaşı’nın tanığı; Eskihisar Kalesi

Palekanon Savaşı’nın 696’ncı yıl dönümünde Eskihisar Kalesi’ni ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 3 bin yıllık tarihi olan kalenin Türk ve Roma tarihi açısından önemine dikkat çekerek, “Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak” dedi.

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

• 12 Haziran 2025 - 13:56

Gebze ilçesi Eskihisar bölgesindeki tepe üzerine İzmit Körfezi’nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutmak ve limanı korumak amacıyla 1200’lü yıllarda inşa edildiği değerlendirilen Eskihisar Kalesi tarihe ışık tutuyor. 10-11 Haziran 1329’da Kocaeli Yarımadası’nda Osmanlı padişahı Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru III. Andronikos arasındaki Palekanon Savaşı’nın 696’ncı yıl dönümünde kaleyi ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, açıklamalarda bulundu.

2‘KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR’

‘KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR’

Kaymakam Özyiğit, “Türk tarihinin ana mihenk taşlarından birisini, hep birlikte Gebze’ye ve ülkemize tanıtma niyetindeyiz. İnşallah gelecek nesillerimiz de bunun kıymeti bilirler ve yaşatırlar. Kalenin 3 bin yıllık geçmişi var. Türk tarihinde hem de Roma döneminde kullanılmış bir kale. Burası İzmit Körfezi’ne hakim ana yerleşim yerlerinden birisi, Gebze’nin tarihi açısından çok belirleyici. Türk tarihi açısından bakarsak, Selçukluların kısa fetih döneminden sonraki Bizans ile yapılan en büyük savaşlardan birisi Palekanon Savaşı, bu kalenin adıyla anılıyor. Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında, Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından, yörenin tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak” diye konuştu

BELGESEL TADINDA PALEKANON ZAFERİNİ KUTLUYORUZ

Kuşatması uzun yıllardır süren İznik’in fethi için hazırlıklarını tamamlayan Orhan Gazi, nihayet 1329’da İznik surlarının önüne ulaştı. Bizans, İznik’i kaybetmesi durumunda Gazileri İstanbul boğazında göreceklerini biliyordu. Bu amaçla yaşlı imparator 2. Andronikos’un torunu 3. Andronikos İznik’i kaybetmemek ve işgali kırmak için hazırlıklar yapmaya başladı ve Orhan Gazi İznik hisarı önüne henüz ulaşmışken ordusuyla birlikte yola çıktı. Bu durumu haber alan Orhan Gazi, kuşatmayı güvence altında tutacak sayıda askeri İznik hisarı önlerinde bırakıp yanında 5 Bin kadar gazi ile 3. Andronikos’u karşılamak üzere yola çıktı. Andronikos, Florken’de (Gebze / Darıca yakınları) konuşlanıp savaş hazırlıklarına başladı.

Orhan Gazi, yanındaki 1000 kadar yaya kuvvetle Tavşancıl tepesine konuşlandı. 2 Bin kadar kuvveti ise gizleyerek kanat kuvvetleri haline getirdi. 300 kadar öncü atlı süvariyle ön hatta sürerek ok atışlarıyla Bizans ordusunu üzerine taarruz etmesi için kışkırtmaya başladı. Orhan Gazi’nin amacı yanındaki 1000 yaya kuvvetle zayıf bir görüntü oluşturmak ve Bizans ordusunu üzerine çekerek savunma savaşı yapmaktı. Ancak Andronikos ısrarla taarruza kalkmadı. 300 atlıdan oluşan öncü kuvvetler birkaç kez daha teşvik edici ok atışlarıyla ilerlese de Bizans ordusu harekete geçmeyince 1000 atlıdan oluşan yeni bir süvari koluyla daha sert ve etkili bir taarruza girişti. Ancak bu taarruz da başarıya ulaşamadı. Bizans ordusu savunma savaşı yapmaya karar vermişti ve taarruz etmeyecekti.

Orhan Gazi, bunun üzerine gizlediği kuvvetleri de açığa çıkartarak topyekûn bir taarruza kalktı. Bunun üzerine Andronikos’da aynı şekilde taarruza kalktı. Böylelikle savaş meydan muharebesi haline dönüşmüş oldu. Muharebe yoğunlukla Bizans kuvvetlerinin taarruzları ve Osmanlı kuvvetlerinin savunmaya çekilmesi şeklinde tezahür etti. Bu durum Bizanslı askerleri zafere inandırmaya yetmişti. Askerler artık ümitle zafere ulaşmak için saldırıyor, Orhan gazi ise üzerine gelen taarruzları bertaraf etmeye çalışıyordu.

Orhan Gazi’nin himayesindeki kıdemli gaziler, savunma yapmak yerine geri çekilen Bizans kuvvetlerinin peşinden giderek onları yıpratmayı tavsiye ediyordu. Ancak Orhan Gazi savunma yaparak düşmanı yıpratmanın daha doğru olacağını düşünüyordu. Haliyle bu durum Bizans askerlerini zafere inandırıyor ve motive ediyordu.

3. Andronikos, bizzat katıldığı son taarruzunda ağır biçimde yaralandı. Bu durum Bizans ordusunda karmaşaya ve telaşa sebep oldu. Bunu öğrenen Orhan Gazi, himayesindeki gazilerin tavsiyelerini daha fazla göz ardı edemedi ve taarruza kalkarak disiplini bozulan Bizans ordusunun üzerine yürüdü. Bizans ordusunun üzerine atılan 300 süvarilik kuvvet karşısında Bizans askerleri utanç verici şekilde kaçarak geri çekilmeye başladılar. Bizans ordusu dört parçaya bölündü ve kontrol edilemez bir keşmekeşe sürüklendi. 3. Andronikos, zafer ümidiyle çıktığı yolculuktan sarayına ağır yaralı olarak döndü (11 Haziran 1329). Orhan Gazi, bu galibiyetten sonra esas hedefi olan İznik’e yöneldi.

OSMANLININ DÜNYA DEVLETİ OLDUĞU. ESKİHİSAR (PALEKANON) SAVAŞI HAKKINDA ANSİKLOPEDİK BİLGİ.

Pelekanon veya Maltepe Muharebesi, (tarihi kaynaklarda Gebze Eskihlsar üstü Barış mahallesinin bir bölümü Maltepe olarak geçiyor ). Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'nun batısında ve Kocaeli yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans İmparatoru III. Andronikos ile Orhan Bey komutasındaki iki ordu arasında yapılan muharebedir. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik' i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli' den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar' a geçti. İmparator 1329 Mayıs'ında Orhan Bey' nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor.)kasabasını karargâh yaptı.[3] Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı.

Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul'a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi.[3]

Sonuç

Orhan Gazi bu zaferden sonra aynı sene içinde tekrar İznik üzerine döndü. Artık kendisine yardım imkânı görmeyen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim oldu.[3] (kaynak Vikipedia)

PALEKANON SAVAŞINDAN HÜNKAR ÇAYIRINA BELGESEL TADINDA FATİH OTAĞINDAN CANLI YAYIN

GEBZE ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE 10-11 HAZİRAN 1329 TARİHİNDE OSMANLI İLE BİZANS ARASINDA YAPILAN OSMANLININ DÜNYA DEVLETİ OLDUĞU PALEKANON SAVAŞI ZAFERİNİN 695. YIL DÖNÜMÜ ANISINA DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI OLARAK BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE FATİHİN 3 MAYIS 1481 YILINDA VEFAT ETTİĞİ GEBZE HÜNKAR ÇAYIRINDA DEVAM EDİYORUZ AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA BELGESEL YÖNETMENİ

BİLGİ VERİYOR

HÜNKAR ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİN DE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİNDE 29 MAYIS 2025 DE YAYINLANAN İSMAİL KAHRAMANIN MAKALESİ

STANBUL FETHİNDE GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI'NIN ÖNEMİ VE HÜNKARA VEFA BELGESELİ

29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un Fethinin Yıl dönümün de Fatihin Gebze’de vefat ettiği hünkar çayırına yapılacak millet bahçesi İle ilgili Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç Dr Tahir Büyükakın ile Çayırova’da belgesel söyleşi yapmıştık

Belgesel söyleşi üzerinden yıllar geçmesine rağmen halem millet bahçesinden hiçbir haber yok

Tahir başkanla geçtiğimiz yıllarda yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyor önümüzdeki yıl kocaeli büyükşehir belediyesi ve Gebze Teknik Ünüversitesi ile tekno fest festivalinin hünkar Çayırı’nda yapılmasını istiyoruz.

CUMHURBAŞKANNA HÜNKAR ÇAYIRI MEKTUBU

Bu gün 29 Mayıs 2025 Fatih ve fetih ruhu Belgesel tadında İstanbul’un Fethi yıl dönümünü Fatihin 3 Mayıs 1481 yılın da ebediyete göç ettiği Gebze Hünkar çayırında istanbulun fethi ile ilgili etkinlikler düzenlenmeliydi

2013 tarihinde. Dönemin Bekediye başkanı Adnan Köşker Hünkar çayırında çok geniş kapsamlı bir anma etkinliği düzenlenmişti anma etkinliğini TGRT Belgesel tv devri alem programı olarak yeniden düzenleyip belgesel haline getirdik

HÜNKARA VEFA. BELGESELİ

İSTANBULUN FETHİNDE HÜNKAR ÇAYIRI

İstanbul'un fetih hazırlığı Gebze Hünkar Çayırı'nda başladı 3 Mayıs 1481’de Fatih’in vefat ettiği ve 29 Mayıs 1453’te İstanbul’un fethinin başlatıldığı Kocaeli Gebze Hünkar Çayırı’nda her yıl mayıs ayının son haftası GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI KÜLTÜR SANAT SPOR VE TEKNOFEST düzenlenmesi için kampanya başlatalım. Cumhurbaşkanının millet bahçesi ilan ettiği Hünkar Çayırı, ne zaman düzenlenecek? Gebze Hünkar Çayırı, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından millet bahçesi ilan edilmişti.

Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi millet bahçesi çalışmalarını ne zaman başlatacak? Kamuoyu merak ediyor...

3 Mayıs 1481’de Fatih’in vefat ettiği ve 29 Mayıs 1453’te İstanbul’un fethinin başlatıldığı Kocaeli Gebze Hünkar Çayırı’nda her yıl mayıs ayının son haftası GEBZE HÜNKAR ÇAYIRI KÜLTÜR SANAT SPOR VE TEKNOFEST düzenlenmesi için kampanya başlatalım. Bu konuda Gebze gazetesinde 29 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan haberimizin linki

HÜNKAR ÇAYIRI

İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI SN ERDOĞANA 2022 TARİHNE YAZDIĞIMIZ AÇIK MEKTUP

Hünkar çayırı İle ilgili daha önce Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan İle Gebzeli olan iletişim bsşkanı sayın Fahrettin Altun a hitaben Gebze gazetesinde www.gebzegazetesi.comi da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan açık mektubunuz

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı Mektubu

Hünkar Çayırı’nın Türkiye gündemine gelmesi ile ilgili yıllardan beri mücadele verip haber, yazı, TV programları, belgeseller çekip yayınlıyor, konferans ve seminerlere katılıyorum. Fatih’in Gebze Hünkar Çayırı’nda vefat edişinin 540. yıldönümü ile ilgili ve Fatih’in gençlere rol model örnek hayatı ile ilgili hazırladığımız belgesel sinevizyonunu sizlerle paylaşıyorum.

yıl 3 Mayıs 2020’de bu köşede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a hitaben yazdığım makaleyi bir kez daha sizlerle paylaşarak, Fatih’i vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.

Erdoğan’a Fatih ve Gebze Hünkâr Çayırı MektubuSaygıdeğer Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481 yılında Gebze’de vefat etmişti. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Belediyesi tarafından 3 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat yıl dönümü ile ilgili uluslararası sempozyum ve paneller düzenlenmiş, Hünkâr Çayırı’nda toplu Cuma namazı kılınarak Fatih Sultan Mehmet Han vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anılmıştı. Bu yıl, malum korona virüs salgını bu faaliyetlerin geniş çaplı olarak yapılmasını engellese de Gebze Belediyemiz, sağlık önlemleri ve sosyal mesafeye dikkat edilerek, Fatih otağında anma düzenleyerek şu mesajı yayınladı...VEFATININ YILDÖNÜMÜNDE "Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz." sözünün sahibi, çağ açıp çağ kapatan ve 3 Mayıs 1481’de, Gebze Hünkar Çayırı’nda hayata gözlerini yuman İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Cümle Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün 3 Mayıs 2020’de, Gebze Hünkar Çayırı’nda sosyal medya ve canlı yayın formatında anma programı yapılacak...” bilgisinin verilmesine sevindik. Gazetemiz erken baskıya girdiği için yapılan anma töreni daha sonra yayınlanacaktır.Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ile yakından ilgilenerek, Fatih’in 3 Mayıs’ta vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı’nı millet bahçesi ilan edip, çok büyük bir hizmet yaparak buranın korunup gelecek kuşaklara emanet edilmesine vesile oldu.Sayın Cumhurbaşkanım, çağ açıp çağ kapatan, İstanbul’u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti ve aziz hatırası olan ve 3 Mayıs 1481 yılında vefat ederek ebediyete yürüdüğü Hünkâr Çayırı ile ilgili Gebze kamuoyu olarak, yakın ilgi ve alakanızı sürdürmenizi bekliyoruz.Hünkâr Çayırı çevresinde, özellikle Fatih Anıtı ve 400 yıllık Hünkâr Çeşmesi’nin yanından ve birinci derece sit alanı olan bu bölgeden İstanbul sınırları içindeki Askeri Bölge Piyade Kışlası’ndan yol açılması bizleri endişeye sevk etmekte…Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Bahçesi ilan ettiğiniz Gebze Hünkâr Çayırı’nda, belediye tarafından yapılması planlanan anıt ve müze ile ilgili yakın ilgi ve desteğinizi isteyerek, Hünkâr Çayırı’na yapılacak müze ve anıtın betonlaşmaya mahal vermeden Fatih’e yakışır bir kültür ve sanat eseri olmasını, yapılacak proje ile ilgili yarışma açılıp en iyi projenin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.Bölgeyi yakından tanıyan, Hünkâr Çayırı ve Fatih otağının son 38 yılının canlı şahidi olarak, Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı prestij projelerinden birisi olmasını istiyor, bölge ile ilgili bugüne kadar yaptığım araştırma ve çalışmalardan bir bölümünü yüksek bilgilerinize arz ediyorum. Selam ve saygılarımla…İsmail KahramanGazeteci ve Belgesel

***İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun Bey’in dikkatineSayın Başkanım, sizler eğitiminizi Gebze’de aldınız, Gebze’yi yakından tanıyıp biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet Han, 3 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etti. Vefat yıl dönümü ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir anma mesajı yayınlarsanız, bu önemli günün bilinip hatırlanmasına vesile olmanızı Gebzeliler adına istiyoruz. Hünkâr Çayırı üzerinde bugüne kadar birçok oyun oynanmaya çalışıldı. Hünkâr Çayırı ile bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın burayı Hünkâr Çayırı Fatih Sultan Mehmet Han Millet Bahçesi ilan ederek sahip çıkması büyük takdir ve sevinçle karşılandı. Fatih’in vefat yıl dönümü ile ilgili TRT ve Anadolu Ajansı’nda, 3 Mayıs’ta bir yayın olmaması gerçekten üzücü. Fatih’in hayatı, gençlerimize rol model olmalıdır. Sosyal sorumluluk ve Fatih’e vefa borcumuzu ödemek için 38 yıldan beri bölgede gazeteci ve belgeselcilik yapan biri olarak, tarafımdan hazırlanıp sunulan ve birçok TV kanalında yayınlanan Fatih ile ilgili birçok belgesel çekerek, tarihimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım. Bir Gebzeli olarak, Gebze Hünkâr Çayırı ile yakından ilgilenmenizi Gebze kamuoyu adına bekliyor TRT ve Anadolu Ajansı’nın özel bir program yapmasını istiyoruz. Fatih’in gençlere rol model hayatını anlattığımız belgesel sinevizyonunu yüksek bilgilerinize arz eder, selam ve saygılarımı sunarım.Telif ücreti almadan ulusal ve bölgesel TV kanallarına gönderdiğimiz, Fatih Sultan Mehmet’in gençlere rol model hayatı belgesel sinevizyonu linkini sizlerle paylaşıyoruz.

KahramanGazeteci ve Belgesel

: Gebze Gazetesi

3 Mayıs 2020)

HÜNKAR ÇAYIRINDA TEKNOFEST. DÜZENLENMELİ

Tekno Fest bir gün Gebze hünkar Çayırı’nda yapılması istek ve ümidi ile

ilim kültür tarih ve teknoloji vakfı

kültür hizmeti olarak hazırladığımız Fatihin Gençlere rol model hayatı Belgeselimiz ile sizleri hünkar Çayırı’ndan baş başa bırakıyoruz