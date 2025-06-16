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GEBZE KAYMAKAMI İLE ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ YAYINLANDI

10-11 Haziran 1329'den 2025'e Palekanon Zaferi'nin 696. Yıldönümü ile ilgili Gebze Eskihisar Palekanon kalesinde Gebze kaymakamı Sn. Mehmet Ali Özyiğit ile yaptığımız belgesel söyleşi yayınlanmaya başladı.

GEBZE KAYMAKAMI İLE ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİMİZ YAYINLANDI

16 Haziran 2025 Pazartesi 09:37

 KAYMAKAMLA BELGESEL TADINDA TARİH YOLCULUĞU BELGESELİNİ İZLEYEBİLİRSİNİZ


Bu belgeselde Gebze Kaymakamı Mehmet Ali ÖZYİĞİT ile Gebze'de tarih ve kültür turu yaparken Palekanon Savaşı'na şahitlik eden Eskihisar Kalesi'nden, Fatih'in ebediyete göçtüğü Hünkar Çayırı'ndan, Gebze'nin kalbinin attığı Çoban Mustafa Paşa Kalesi'nden bahsediliyor.

DEMİRÖREN  HABER  AJANSI  BÖLGE MUHABİRİ  DENEYİMLİ GAZETECİ EROL POLAT TARAFINDAN  ESKİHİSAR PALEKANON KALESİNDE YAPILAN ÖZEL GÖRSEL HABERDE  KONUŞTUM 


Palekanon Savaşı’nın tanığı; Eskihisar Kalesi
Palekanon Savaşı’nın 696’ncı yıl dönümünde Eskihisar Kalesi’ni ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 3 bin yıllık tarihi olan kalenin Türk ve Roma tarihi açısından önemine dikkat çekerek, “Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak” dedi.

Gebze ilçesi Eskihisar bölgesindeki tepe üzerine İzmit Körfezi’nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutmak ve limanı korumak amacıyla 1200’lü yıllarda inşa edildiği değerlendirilen Eskihisar Kalesi tarihe ışık tutuyor. 10-11 Haziran 1329’da Kocaeli Yarımadası’nda Osmanlı padişahı Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru III. Andronikos arasındaki Palekanon Savaşı’nın 696’ncı yıl dönümünde kaleyi ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, açıklamalarda bulundu.

KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR’
‘KALENİN 3 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR’

Kaymakam Özyiğit, “Türk tarihinin ana mihenk taşlarından birisini, hep birlikte Gebze’ye ve ülkemize tanıtma niyetindeyiz. İnşallah gelecek nesillerimiz de bunun kıymeti bilirler ve yaşatırlar. Kalenin 3 bin yıllık geçmişi var. Türk tarihinde hem de Roma döneminde kullanılmış bir kale. Burası İzmit Körfezi’ne hakim ana yerleşim yerlerinden birisi, Gebze’nin tarihi açısından çok belirleyici. Türk tarihi açısından bakarsak, Selçukluların kısa fetih döneminden sonraki Bizans ile yapılan en büyük savaşlardan birisi Palekanon Savaşı, bu kalenin adıyla anılıyor. Bizim kaynaklarımızda yeterince öne çıkarılmasa bile Bizans kaynaklarında, Osmanlı’nın büyük devlet haline geldiği değerlendirilen ana savaş. Gebze tarihi açısından, yörenin tarihi açısından ve İstanbul yolu üzerindeki en önemli kalelerden birisi bundan sonraki süreçte tadilat ile birlikte daha işlevsel kullanılacak” diye konuştu.

HANNİBAL’A EV SAHİPLİĞİ YAPAN YER
Kalenin aynı zamanda Hannibal’a ev sahipliği yapan yer olduğunu söyleyen Mehmet Ali Özyiğit, “Hannibal kim? Tunus merkezli Kartaca’dan çıkmış en görkemli döneminde Roma’yı dize getirmiş, ordusunu yenmiş ama sonraki süreçte gücü sınırlı takip ediliyor. Savaşarak Gebze’ye geliyor ve kaleye sığınıyor. Daha sonraki süreçte Dilovası, Diliskelesi civarında öldüğü, TÜBİTAK’ın içerisinde onun hatırasına dikilmiş bir anıtımız var” ifadelerini kullandı.

‘MARMARA BÖLGESİ’NDE ORJİNAL HALİYLE AYAKTA DURAN TEK KALE’

Kalenin Çin’den başlayan İpek Yolu’nun en önemli mihenk taşları ve korunduğu yerlerden birisi olduğunu belirten Belgesel Yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman, “Lise ders kitaplarında ‘Maltepe önleri’ diye geçen Palekanon Savaşı, aslında kalenin karşısında bulunan Barış Mahallesi’nin geçmişteki adıdır savaş burada meydana geliyor. Kalenin en önemli özelliği, Marmara Bölgesi’nde orijinal haliyle ayakta duran tek kale” dedi.

   KAYMAKAMLA  BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM  MAKALEMİZİ SİZLERLE  PAYLAŞIYORUZ 

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