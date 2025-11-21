banner1212
KÜLTÜR VE SANAT:
Gonca’da sanatla özgüven kazanıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle dokunmaya devam ediyor. Merkezde yürütülen sanat temelli atölyeler, bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini özgürce ifade etmelerine ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarına imkân tanıyor.

21 Kasım 2025 Cuma 09:29

 SANATLA GELEN ÖZGÜVEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’teki eski Vinsan Kampüsü’nde hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, “Ben de Varım” çatısı altında düzenlenen sanat atölyeleri, özel gereksinimli bireylere yalnızca sanatsal beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda iletişim, özgüven ve sosyal uyum gibi temel yaşam becerilerini de geliştiriyor. Halk oyunları, tiyatro, ritim ve enstrüman kursları gibi etkinliklerle özel bireyler hem sahne deneyimi yaşıyor hem de duygularını sanat yoluyla ifade etmenin mutluluğunu paylaşıyor.

 

EL EMEĞİYLE ÜRETİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gonca’da hayata geçirdiği “Sporda Ben de Varım” ve “İstihdamda Ben de Varım” gibi atölyelerinin yanı sıra bireylere “Sanatta Ben de Varım” deme fırsatı tanıyor. Sanat atölyelerinde eğlenceli vakit geçiren bireyler teneffüs sonlarında bu derslere koşarak gidiyorlar. Bu derslerden biri olan el sanatları atölyeleri, bireylerin yaratıcılığını ortaya çıkararak üretmenin ve başarmanın verdiği motivasyonu güçlendiriyor. Boyama, seramik, takı tasarımı gibi alanlarda çalışan katılımcılar, el-göz koordinasyonlarını geliştirirken aynı zamanda el emeği ürünleriyle “Ben de yapabilirim” demenin gururunu yaşıyor.

 

TOPLUMUN PARÇASI OLMA YOLUNDA

Tiyatro ve ritim çalışmaları, bireylerin duygu kontrolü, grup içinde uyum sağlama ve sahne becerilerini geliştirmelerini destekliyor. Halk oyunları ise hem kültürel bir mirasın aktarımını sağlıyor hem de bireylerin takım ruhunu, ritim duygusunu ve beden farkındalığını artırıyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen bu atölyeler sayesinde özel gereksinimli bireyler yalnızca sanatla buluşmuyor, aynı zamanda üretken, özgüvenli ve sosyal bireyler olarak topluma katılıyor.


(Erkan ERENLER)

