Çiftçi, basketbolsever miniklerin isteğini kırmadı

BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR
Öğrenciler ve aileleriyle dün Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda bir araya gelen Başkan Çiftçi, maça gelmek için davette bulunan çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilerin yanına giderek sohbet eden Başkan Çiftçi, çocuklara, “Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi. Öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Çiftçi, Çayırovalı miniklere iyi seyirler dileklerini de iletti. Güzeltepe İlkokulu 3-F Sınıfı öğrencileri ve velileri ise taleplerini geri çevirmeyen ve kendilerini bu güzel basketbol maçında ağırlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. Çayırova Belediyesi’nin Finalspor’u 87-81 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden çocuklar, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.
(Erkan ERENLER)