Çiftçi, basketbolsever miniklerin isteğini kırmadı

Basketbol sevgisinin giderek büyüdüğü ve basketbol takımının başarıdan başarıya koştuğu Çayırova’da, öğrencilerin de maçlara olan ilgisi dikkat çekiyor. Bu bağlamda Güzeltepe İlköğretim Okulu 3-F sınıfı öğrencileri, geçtiğimiz günlerde öğretmenleri Vedat Doğan’la birlikte bir video çekerek, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye seslenmiş ve Başkan Çiftçi’den, “Başkanım bizi basketbol maçına götürür müsün?” ricasında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden gelen bu çağrıya kayıtsız kalmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Güzeltepe 3-F Sınıfı öğrencileri ve velileriyle, dün oynanan Çayırova Belediyesi-Finalspor karşılaşmasında bir araya geldi.

BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Öğrenciler ve aileleriyle dün Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda bir araya gelen Başkan Çiftçi, maça gelmek için davette bulunan çocuklarla yakından ilgilendi. Öğrencilerin yanına giderek sohbet eden Başkan Çiftçi, çocuklara, “Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi. Öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Çiftçi, Çayırovalı miniklere iyi seyirler dileklerini de iletti. Güzeltepe İlkokulu 3-F Sınıfı öğrencileri ve velileri ise taleplerini geri çevirmeyen ve kendilerini bu güzel basketbol maçında ağırlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. Çayırova Belediyesi’nin Finalspor’u 87-81 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip eden çocuklar, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu.





(Erkan ERENLER)