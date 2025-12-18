banner1217
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, “Kat’ı sanatını” geleceğe aktarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk süsleme döneminde sanatında oldukça yaygın yapılan, kâğıt veya derinin kesilip üst üste koyulup üç boyutlu düzenlenmesiyle oluşturulan “Kat’ı” sanatının geleceğe aktarılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Büyükşehir, 'Kat'ı sanatını” geleceğe aktarıyor

18 Aralık 2025 Perşembe 09:28

 SANATÇI FEYZA SIVACI REHBERLİĞİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği “Kat’ı Sanatı Buluşmaları”, Selim Sırrı Paşa Konağı’nda sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel Türk süsleme sanatları arasında önemli bir yere sahip olan Kat’ı sanatı, sanatçı Feyza Sıvacı rehberliğinde hem teorik hem uygulamalı olarak işlendi.

 

KAT’I SANATININ İNCELİKLERİ ANLATILDI

Etkinlikte katılımcılar, ince kâğıt oymacılığına dayanan Kat’ı sanatının tarihçesi ile kullanılan malzemeler ve teknik detayları hakkında bilgi aldı. Programın uygulamalı bölümünde ise kendi çalışmalarını ortaya çıkararak sanatın inceliklerini deneyimledi.

 

TARİHİ KONAĞIN ATMOSFERİ KEŞFEDİLDİ

Etkinlik başlamadan önce katılımcılar, programın düzenlendiği Selim Sırrı Paşa Konağı’nı gezerek konağın tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Osmanlı sivil mimarisinin önemli örneklerinden biri olan konak; özgün mimarisi, ahşap süsleme detayları ve dönem estetiğini yansıtan odalarıyla ziyaretçilerden tam not aldı.

 

BENZER ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirası yaşatan ve geleneksel sanatları tanıtan bu tarz programların yıl boyunca farklı içeriklerle sürdürüleceğini belirtti. Sanatla tarihi mekânları buluşturan bu etkinliklerin hem kültür-sanat hayatına hem de şehir kimliğine katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması’na” rekor başvuru; 978 fotoğraf sanatçısından 3 bin 548 eser “4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması’na”...
Şeb-i Arus Konseriyle Gebzelilere Unutulmaz Bir Manevi Gece Yaşatıldı Şeb-i Arus Konseriyle Gebzelilere Unutulmaz Bir Manevi...
Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda yeni durak Almanya; “Üç Jokerli Konken” Berlin’de sahne alıyor Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda yeni durak Almanya;...
Şehir Tiyatroları, iki oyunla Gebzelilerin karşısında Şehir Tiyatroları, iki oyunla Gebzelilerin karşısında
Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla buluşturdu Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla buluşturdu
Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması’na”...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 12’incisi düzenlenecek “4 Mevsim Kocaeli XII. Ulusal...

Haberi Oku