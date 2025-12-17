Çayırovalılar, bağlama kurslarından çok memnun

“AMACIMIZ BAĞLAMAYI YAŞATMAK”
“Bu kurslardaki amacımız, Geleneksel Türk Müziği’mizi, yeni nesillerle tanıştırmak ve kültürümüzün en önemli enstrümanı olan bağlamayı yaşatmak. Çayırova Belediyemizin dört kurumunda bağlama derslerimize devam etmekteyiz. Çocuk, genç ve yetişkin olarak tüm müzikseverlerle her dönem yeni kayıtlarla birlikte burada buluşuyoruz. Bağlama kurslarımız ücretsiz bir şekilde belediyemiz tarafından verilmektedir. Tüm müzikseverleri kurslarımıza bekliyoruz. ”
“ÇOK GÜZEL BİR ORTAMDA EĞİTİM ALIYORUZ”
Yaklaşık 3-4 yıldır bağlama kurslarında eğitim aldığını vurgulayan Bene İlhan, “3-4 yıldır bağlama kursuna geliyorum ve çok memnunum. İlk olarak annem başlamıştı bağlama kursuna. Ben de onun sayesinde buraya geldim ve kurslara devam ediyorum. Çok güzel bir ortamda eğitim alıyoruz ve bu fırsatı bize sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
(Erkan ERENLER)