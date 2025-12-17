Çayırovalılar, bağlama kurslarından çok memnun

Çayırova Belediyesi’nin sanat kurslarına ilgi büyük. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan ilçe sakinleri, Çayırova Belediyesi’nin müzik kurslarında enstrüman eğitimi alıyor. Bu alanda en çok ilgi gören dallardan olan Bağlama kursu öğrencileri ise, kendilerine sunulan bu imkandan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Kültür-Sanat şehri Çayırova’da 7’den 70’e tüm ilçe sakinleri, istedikleri sanat kurslarında kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu kursların en çok ilgi görenler dallarından olan bağlama kurslarında ise eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Akse Hakcan Döven Bilgievi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Bilgievi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde verilen bağlama kurslarında, her yaş grubundan Çayırovalı, Geleneksel Türk Müziği’nin en önemli enstrümanlarından olan bağlamayı en ince detaylarına kadar öğrenerek, kulakların pasını siliyor. Çayırova Belediyesi Bağlama Kursu Eğitmeni Volkan Tuncel, konu hakkında verdiği bilgilerde şunları dile getirdi;

“AMACIMIZ BAĞLAMAYI YAŞATMAK”

“Bu kurslardaki amacımız, Geleneksel Türk Müziği’mizi, yeni nesillerle tanıştırmak ve kültürümüzün en önemli enstrümanı olan bağlamayı yaşatmak. Çayırova Belediyemizin dört kurumunda bağlama derslerimize devam etmekteyiz. Çocuk, genç ve yetişkin olarak tüm müzikseverlerle her dönem yeni kayıtlarla birlikte burada buluşuyoruz. Bağlama kurslarımız ücretsiz bir şekilde belediyemiz tarafından verilmektedir. Tüm müzikseverleri kurslarımıza bekliyoruz. ”

“ÇOK GÜZEL BİR ORTAMDA EĞİTİM ALIYORUZ”

Yaklaşık 3-4 yıldır bağlama kurslarında eğitim aldığını vurgulayan Bene İlhan, “3-4 yıldır bağlama kursuna geliyorum ve çok memnunum. İlk olarak annem başlamıştı bağlama kursuna. Ben de onun sayesinde buraya geldim ve kurslara devam ediyorum. Çok güzel bir ortamda eğitim alıyoruz ve bu fırsatı bize sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.





(Erkan ERENLER)