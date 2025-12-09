Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı İçin Bakanlara Tarihe Vefa Çağrısı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Türk dünyası gençlerinin Sarıkamış’a davet edilmesi için gazeteci–belgeselci İsmail Kahraman’dan bakanlara tarih bilinci çağrısı.

Diasporadaki gençlerin Türkiye’nin tarih, kültür ve coğrafyasını tanımaları amacıyla düzenlenen “Ecdadın İzinde – Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı” 2–6 Ocak 2026 tarihlerinde Kars ve Erzurum’da gerçekleştirilecek. Yürüyüş, eğitimler ve tarihi mekân ziyaretlerinin yer aldığı programda, Sarıkamış Harekâtı’nın askeri ve manevi yönü katılımcılara aktarılacak.

Programa 18–35 yaş arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi, yurt dışında yaşayan gençler başvurabilecek. Konaklama, eğitim ve organizasyon giderleri Başkanlık tarafından karşılanırken, ülkelere göre değişen ulaşım destekleri de sağlanacak.

Başvuru adresi: https://forms.office.com/r/hL8VgKJ0Bg

Bu kapsamda, gazetemizin kurucusu, 50 yıllık gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı ile Kültür Bakanı’na tarihi bir çağrı yaparak Türk dünyası ve Türk cumhuriyetlerinden gençlerin de Sarıkamış programına davet edilmesini istedi.

Kahraman’dan Tarihi Çağrı

Kahraman, mesajında Kafkas Cephesi üzerine 25 yıldır araştırmalar yaptığını, dedesinin Sarıkamış’ta esir düştüğünü, babasının babasının ise cephede şehit olduğunu belirtti.

Kafkas Cephesi’nde Çarlık Rusya’nın Türkistan’dan zorla topladığı Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen askerleri Osmanlı Türk ordusuna karşı savaştırdığını, isyan edenlerin ise katledildiğini hatırlattı.

Kahraman’ın çektiği belgesellerden bazıları:

Mesajına, Bişkek’teki Atabeyit Anıtı’ndan gönderdiği selamla son verdi:

Kahraman, Çanakkale’de Anzak askerleri için yapılan anıtlara dikkat çekerek, Türk Devletleri Teşkilatı öncülüğünde Sarıkamış’ta Türkistan Alayları anıtları kurulması gerektiğini ifade etti. Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmen gençlerinin de Anzak gençlerinin her yıl Çanakkale’ye gelişine benzer şekilde Sarıkamış’a gelerek tarih bilincini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kahraman, Tanrı Dağları eteklerindeki Bişkek Atabeyit Anıtı’ndan selamlarını ileterek tarih bilinci kampanyasının Türk dünyasında güçlü bir karşılık bulacağını belirtti. Programla ilgili başvurular 12 Aralık 2025’e kadar alınmaya devam ediyor.

