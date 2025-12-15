Uzatmaya giden maçta kazanan Çayırova Belediyesi oldu

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Çayırova Belediyesi, kent derbisinde bu hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’a konuk oldu. 13 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Baş Antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Berkay Candan ve Mehmet Alemdaroğlu ilk beşiyle başladı. İlk andan son ana kadar başa baş geçen karşılaşmanın ilk çeyreğini Çayırova Belediyesi 22-23 önde kapattı. Karşılıklı basketlerle geçen maçın ikinci periyodunun sonunda ise Çayırova Belediyesi’nin skorda 43-45’lik üstünlüğü vardı.

KARŞILAŞMA UZATMAYA GİTTİ

Heyecanın ve mücadelenin bir an olsun eksik olmadığı maçın üçüncü periyodunda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor skoru dengeledi ve 58-58’lik eşitlikle final çeyreğine gidildi. Her iki takımın birbirine üstünlük kuramadığı 40 dakikanın sonunda tabelada 72-72’lik eşitlik vardı. Son çeyrekte ise oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi Gallinat’ın son saniyelerde çizgiden bulduğu basketlerle karşılaşmayı 80-82 kazanmayı başardı. Ligdeki 14’üncü maçında 12’inci galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, zirve takibini sürdürdü.

GALLİNAT’TAN 30 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 30 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 17 sayılık performansı da galibiyette önemli rol oynadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kağıtspor’u mağlup eden bizim çocukları gönülden kutluyorum” dedi. 14. Hafta sonunda 12 galibiyet 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 15. hafta karşılaşmasında sahasında 17 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Finalspor’u konuk edecek.