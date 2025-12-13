banner1216
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yelken kulübüne kaçak tekne operasyonu

Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, izini sürdükleri kaçak deniz küreği teknelerine Kocaeli'nin Derince ilçesinde ulaştı. Kulübe yapılan baskında iki tekneye el konuldu, bir tekne de aranıyor. Teknelerin bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yelken kulübüne kaçak tekne operasyonu

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:53

  İddiaya göre, Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda kaçak yollarda sokulduğu belirlenen deniz küreği teknelerinin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda deniz küreği tekneleri, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporlarının kıyı alanında tespit edildi. Harekete geçen ekipler, incelemelerin ardından bölgeye gelerek iki tekneye el koydu. Tekneler yediemin otoparkına çekilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasınca da kaydedildi.  
  Öte yandan, diğer teknelerin akıbetinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 
 
  "15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz" 
  Olayla ilgili konuşan Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, "Edirne'den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler. Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi'ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen işçi yaralandı 3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen işçi...
"Adam olsaydın" sözünü duyunca eski eşini 15...
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölenlerin yakınlarından SGK önünde açıklama Kocaeli'deki fabrika yangınında ölenlerin yakınlarından...
10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza...
Beton bariyere çarpan otomobil devrilip sürüklendi, kaza anı kamerada Beton bariyere çarpan otomobil devrilip sürüklendi,...
Sokakta 60 bin dolar bulan temizlik görevlisi: Sokakta 60 bin dolar bulan temizlik görevlisi: "Aklımdan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

3 metre derinliğindeki boş akvaryuma düşen...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalışma esnasında bir işçi dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki boş...

Haberi Oku