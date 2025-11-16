EĞİTİM:
Büyükşehir’den kadınlara afet bilinci eğitimi; Bilinçli kadın, güçlü toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla önemli bir eğitim programını hayata geçirdi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen “Anne ve Kadınlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimleri”, 12 ayrı programda 378 katılımcıya ulaşılarak afet bilinci konusunda kapsamlı bilgi aktardı.

16 Kasım 2025 Pazar 09:48

 ANNELERİN AFETTEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitimlerde özellikle annelerin afet anındaki kritik rolü vurgulandı. Katılımcılara evde çocukların güvenliğini sağlama, yapısal olmayan riskleri tespit etme, acil durum çantası hazırlama ve kriz anlarında soğukkanlı kalma gibi konularda pratik bilgiler verildi. Deprem, sel, heyelan, yangın ve KBRN olayları gibi çeşitli afet türlerine karşı alınması gereken önlemler de örneklerle anlatıldı.

 

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ODAK NOKTA

Programda fiziksel güvenliğin yanı sıra afet sonrası psikolojik dayanıklılık konusu da ele alındı. Çocukların, yaşlıların ve hassas grupların afet sonrası yaşadığı süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiği detaylı biçimde aktarıldı. Eğitmenler, aile içi iletişimin güçlendirilmesinin ve güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesinin önemine değindi. Katılımcılara, afet sonrası toplumsal dayanışmanın nasıl sağlanabileceğine ilişkin uygulamalı öneriler sunuldu.

 

AFET BİLİNCİ TOPLUMUN TEMEL DAYANAĞI

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı eğitmenleri, afetlerin her an yaşanabilecek gerçekler olduğunu hatırlatarak, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Eğitimlerin ilerleyen süreçte daha fazla ilçede ve mahallede devam edeceği bildirildi. Ayrıca kadınların ev ortamında düzenli mini afet tatbikatları yapmasının teşvik edileceği kaydedildi.

 

EĞİTİMLERE TALEP ARTIYOR

Eğitim sonunda kadınlar, hem kendi güvenlikleri hem de ailelerinin güvenliği için önemli bilgiler edindiklerini belirterek, programın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını istediklerini ifade etti. Büyükşehir yetkilileri, kadınların ve annelerin afet bilinci kazanmasının toplumsal dayanıklılığı artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu kapsamda yürütülen çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı. Afet farkındalık eğitimlerinin önümüzdeki aylarda farklı ilçelerde ve mahallelerde tekrarlanacağı duyuruldu.


