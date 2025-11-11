banner1211
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Fatih Kacır, KOÜ Bilimpark ve TÜBİTAK Atölyesi Açılışına Katılacak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılış törenine katılacak. Tören, 11 Kasım Salı günü saat 13.30’da Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Bakan Fatih Kacır, KOÜ Bilimpark ve TÜBİTAK Atölyesi Açılışına Katılacak

11 Kasım 2025 Salı 01:08

Kocaeli Üniversitesi, araştırma ve inovasyon odaklı projelerine bir yenisini ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşecek tören, üniversitenin Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılışını kapsıyor.

Toplam 3 bin metrekarelik alanda kurulan Bilimpark, akademik araştırmalar ve öğrenci odaklı teknoloji geliştirme süreçleri için yeni bir merkez olarak hizmet verecek. TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi ise savunma sanayi, yazılım, robotik ve ileri teknoloji alanlarında öğrenciler için donanımlı bir laboratuvar ortamı sağlayacak.

Açılış programı kapsamında, Bakan Kacır’ın yanı sıra akademi dünyası, sanayi temsilcileri ve iş insanları da törene katılacak. Program, Bilimpark ve Atölye’nin tanıtımı, hedefleri ve genç girişimcilere sunacağı fırsatların paylaşımıyla devam edecek.

KOÜ Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılmasıyla, Kocaeli Üniversitesi’nin hem eğitim hem de teknoloji geliştirme alanındaki vizyonu güçlendirecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’den Gazze’ye Destek: Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı Gebze’den Gazze’ye Destek: Yardım Tırları Dualarla...
Başkan Büyükakın’dan 10 Kasım mesajı Başkan Büyükakın’dan 10 Kasım mesajı
Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı
DİLOVASI’NDA 10 KASIM: ATATÜRK’E MİNNETLE ANMA DİLOVASI’NDA 10 KASIM: ATATÜRK’E MİNNETLE ANMA
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Mesajı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün...
Gebze Atasını Saygıyla Andı Gebze Atasını Saygıyla Andı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’den Gazze’ye Destek: Yardım Tırları...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediyesi’nin Gebze’den Gazze’ye Kardeş Payı kampanyası kapsamında...

Haberi Oku