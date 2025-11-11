Bakan Fatih Kacır, KOÜ Bilimpark ve TÜBİTAK Atölyesi Açılışına Katılacak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılış törenine katılacak. Tören, 11 Kasım Salı günü saat 13.30’da Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Kocaeli Üniversitesi, araştırma ve inovasyon odaklı projelerine bir yenisini ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşecek tören, üniversitenin Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılışını kapsıyor.

Toplam 3 bin metrekarelik alanda kurulan Bilimpark, akademik araştırmalar ve öğrenci odaklı teknoloji geliştirme süreçleri için yeni bir merkez olarak hizmet verecek. TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi ise savunma sanayi, yazılım, robotik ve ileri teknoloji alanlarında öğrenciler için donanımlı bir laboratuvar ortamı sağlayacak.

Açılış programı kapsamında, Bakan Kacır’ın yanı sıra akademi dünyası, sanayi temsilcileri ve iş insanları da törene katılacak. Program, Bilimpark ve Atölye’nin tanıtımı, hedefleri ve genç girişimcilere sunacağı fırsatların paylaşımıyla devam edecek.

KOÜ Bilimpark ve TÜBİTAK Milli Teknoloji Atölyesi’nin açılmasıyla, Kocaeli Üniversitesi’nin hem eğitim hem de teknoloji geliştirme alanındaki vizyonu güçlendirecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek