Galatasaray Deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 Yenildi

TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı Kocaelispor’un üstünlüğüyle geçti. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Daniel Agyei’nin golüyle soyunma odasına önde gitti. Galatasaray, ikinci yarıda baskısını artırsa da Osimhen’in 86. dakikadaki golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sallai, Singo, Eren Elmalı ve Gabriel Sara gibi oyuncu değişikliklerine rağmen Sarı-Kırmızılılar skoru eşitleyemedi.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’de 19 maç sonra ilk yenilgisini aldı ve lider olarak haftayı 29 puanla kapadı. Kocaelispor ise 3 puan kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bir sonraki hafta Kocaelispor, Göztepe ile karşılaşacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek