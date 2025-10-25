Kocaeli Büyükşehir personeli kendini geliştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesindeki personele “Etkili Sunum ve Hitabet Eğitimi” verdi. Etkili hitabetin vatandaşla iletişimi artıracağı ve personel yetkinliklerinin gelişiminde önemli avantajlar sağlayacağı vurgulandı.

MESLEKİ GELİŞİME KATKI SAĞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesindeki personele, bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, topluluk önünde konuşma becerisi kazandırmak, hitap ederken beden dilini etkin kullanabilmek ve vatandaşla etkili iletişim kurabilmek amacıyla “Etkili Sunum ve Hitabet Eğitimi” düzenlendi.

VATANDAŞLA ETKİLİ İLETİŞİM HEDEFİ

Etkili Sunum ve Hitabet Eğitimi’nde; topluluk önünde konuşma teknikleri, beden dili kullanımı, etkili iletişimin önemi, sunum hazırlığı ve sahne hâkimiyeti gibi konulardan bahsedildi. Etkili hitabetin kurum içi, kurum dışı ve vatandaşla iletişimi artıracağı ve personel yetkinliklerinin gelişiminde önemli avantajlar sağlayacağı vurgulandı.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Personeller, iletişim gücünü artırmadan öz güven kazanmaya, kurumu profesyonelce temsil etmeden öğrendikleri bilgileri görevlerinde daha etkin kullanmaya kadar uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu. Gerçekleştirilen eğitime personel tarafından yoğun ilgi gösterildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından eğitime katılan tüm personele e-Devlet’ten sorgulanabilir katılım belgesi verileceği belirtildi.



(Emre KAHRAMAN)