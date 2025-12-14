Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor

Olay, 8 Kasım’da Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti.

Cezaevinde fabrika sahibi yaşamını yitirdi

Yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, firma sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail O., Altay Ali O., Aleyna O. ile Gökberk G., 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman A. ve Onay Y. ise, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden H.E., G.B., Ö.A. ile G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti. Olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ile 1 personel açığa alındı.

Fabrika sahipleri olası kastla yargılanıyor

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal, Gökberk Güngör hakkında ‘olası kastla birden fazla kişiyi öldürme’, ‘olası kastla çocuğa karşı öldürme’, ‘olası kastla kadına karşı öldürme’, ‘olası kastla mala zarar verme’ suçundan 7'şer kez müebbet, ‘nitelikli mala zarar verme’ suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Ümit Çelik, Ünal Aslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik ve Güven Demirbaş hakkında ise ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İHA