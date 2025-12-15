DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANDI

Gebze Belediyesi, Duraklı Mahallesi Eleşli–Kangıllı yerleşik ve gelişim alanında uzun süredir yürüttüğü 69 hektarlık imar uygulamasını başarıyla tamamladı. Planlama ve parselasyon çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte bölgede mülkiyet sorunları çözülürken, hak sahipleri de tapularına kavuşmanın sevincini yaşadı.

403 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu

Uygulama kapsamında toplam 403 hak sahibi, düzenleme sonrası oluşan imar parselleri üzerinden tapularını almaya hak kazandı. Böylece bölgede yıllardır süren mülkiyet belirsizlikleri netleşmiş ve planlı yapılaşmanın önü açılmış oldu.

312 Yeni İmar Parseli Oluşturuldu

Gerçekleştirilen düzenleme ile bölgede 312 adet imar parseli oluşturuldu. Parselasyon işlemleri, hem yapılaşmayı düzenlemek hem de sağlıklı kentleşmeyi desteklemek amacıyla planlama esaslarına uygun şekilde yapıldı.

19 Parsel Kamuya Kazandırıldı

İmar uygulaması sayesinde 19 parsel kamu hizmetlerine tahsis edilmek üzere belediyeye kazandırıldı. Bu alanlar;

Teknik Altyapı Alanı

Cami Alanı

Belediye Hizmet Alanı

Açık Spor Tesis Alanı

Eğitim Tesis Alanı

Kültür Tesis Alanı

Sağlık Tesis Alanı

Sosyal Tesis Alanı

İlkokul Alanı

gibi önemli ihtiyaçlara yönelik kullanılacak. Bu yatırımlar, bölgenin hem sosyal hem de fiziksel açıdan gelişmesine katkı sunacak.

Bölgeye Yeni Sosyal Donatı ve Hizmet Alanları Geliyor

Kamuya ayrılan alanlarla birlikte Duraklı Mahallesi; spor, eğitim, kültür ve sosyal yaşam açısından daha donanımlı hale gelecek. Planlı kentleşme yaklaşımı doğrultusunda yürütülen bu uygulama, bölgenin gelecekteki gelişimini belirleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Büyükgöz: “Planlı şehirleşmeyle daha yaşanabilir bir Gebze inşa ediyoruz”

İmar uygulamasının Gebze’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Gebze’mizin her mahallesinde planlı, düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi tesis etmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Duraklı Mahallesi’nde tamamladığımız 69 hektarlık imar uygulamasıyla hem hak sahiplerinin tapularına kavuşmasını, ruhsatlı yapılaşma imkanı sağladık hem de bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını ilçemize kazandırdık. Amacımız; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten, ulaşımı, altyapısı ve sosyal alanlarıyla örnek bir şehir ortaya koymak. Daha yaşanabilir bir Gebze için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.”





(Erkan ERENLER)