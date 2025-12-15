GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin her köşesinde Büyükşehir’in izi var; Kartepe Abdülhamit Han Camii’ne estetik görünüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ibadethanelere yönelik bakım ve onarım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Arslanbey mevkiinde bulunan Sultan Abdülhamit Han Cami’nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin her köşesinde Büyükşehir'in izi var; Kartepe Abdülhamit Han Camii'ne estetik görünüm

15 Aralık 2025 Pazartesi 09:35

 TÜM YÜZEY AKRİLİK BOYA İLE BOYANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, onarım ve boya işlerini tamamladığı Kartepe’deki Sultan Abdülhamit Han Camii’ni güzel bir görünüme kavuşturdu. Yaklaşık 3.500 metrekarelik dış cephe ve minarelerde zamanla oluşan tahribatlar onarıldı. Cephedeki çatlaklar kapatıldıktan sonra tüm yüzey, dayanıklı akrilik boya ile boyanarak cami yeniden sağlamlaştırılarak, estetik bir görünüme kavuşturuldu. Daha önce de aynı camiye Büyükşehir Belediyesi tarafından sundurma yapımı, halı döşemesi ve çeşitli malzeme desteği sağlanmıştı.

 

“TÜM İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR”

Kartepe Ataşehir Mahallesi Sultan Abdülhamit Han Cami Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Ortaç, caminin bölgede geniş bir alana hizmet verdiğini söyledi. Özellikle cuma günlerinde büyük yoğunluk yaşandığını ifade eden Ortaç, caminin tüm ihtiyaçlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını vurguladı.

 

ORTAÇ’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na yaptıkları taleplerin hızlıca değerlendirildiğini söyleyen Ortaç, “Çok şükür hızlı ilerleyen bir süreçle karşılaşıyoruz. Taleplerimizi iletmemiz ve sonuca ulaşmamız kısa zamanda gerçekleşiyor. Büyükşehir ekipleri gelerek çalışmaları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şahsım ve cami cemaati adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANDI DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA İMAR...
Büyükşehir, Kartepe tramvayında ilk rayı yerleştirdi; Kartepe’ye yeni ulaşımın ilk adımı atıldı Büyükşehir, Kartepe tramvayında ilk rayı yerleştirdi;...
Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi’nde Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi’nde Üstyapı...
Gebze Balçık’ta yol konforu artıyor Gebze Balçık’ta yol konforu artıyor
Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler...
Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA...
Gebze Belediyesi, Duraklı Mahallesi Eleşli–Kangıllı yerleşik ve gelişim alanında uzun süredir yürüttüğü...

Haberi Oku