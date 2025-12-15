KOÜ Cami ve Otopark projesi yüzde 50 seviyesine ulaştı; KOÜ’lü öğrenciler Büyükşehir’in projesini inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe Kampüsü’nde inşa ettiği cami ve otoparkın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, akademisyenler ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Umuttepe Kampüsü’nde inşa edilen cami ve otopark projesini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER TEKNİK GEZİYE KATILDI

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe Kampüsüne kazandıracağı cami ve otopark projesini teknik gezi kapsamında inceledi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik personeller tarafından proje hakkında detaylı bilgilendirilen öğrenciler, proje hakkında sorularını da Büyükşehir personellerine yöneltti. Gezi öncesi şantiye alanındaki toplantı salonunda öğrencilere proje hakkında detaylı sunum yapıldı.

PROJE YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde projelendirdiği cami ve otopark yapımında hızlı yol alıyor. 5 bin kişilik kapasiteye sahip olacak caminin altında 477 araçlık otopark inşa edilecek projenin ilerleme oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Proje inşa çalışmaları kapsamında kaba inşaat çalışmaları, yapı perde dış yalıtım ve drenaj işleri devam ediyor.

477 ARAÇLIK OTOPARK

Proje kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrıldı. Bodrum katta 4 bin 600 metrekarelik alanda yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekânlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan bulunacak.





(Erkan ERENLER)