Batı Trakya’dan Kocaeli’ye arıcılık deneyimi ziyareti

Arıcılık ve tarımla uğraşan heyet, ilk olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün konusunda uzman ekiplerin refakatinde arıcılık konusunda kapsamlı bir teknik gezi gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Halıdere Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi’ne ziyaret gerçekleştiren heyet, burada kadın girişimcilerle deneyim paylaşımı yaptı. Daha sonra Gölcük Örcün Mahallesi’nde yerel arıcılarla buluşan heyet, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak, ilçedeki aktif arı yetiştiricilerinin saha uygulamaları yerinde inceledi.
HEYETTE YER ALAN İSİMLER
Batı Trakya heyetinde, Gümülcine Trakya Tarım Kooperatifi Başkanı Erdi Şerif, İskeçe Müftülüğü Şube Müdürü ve 120 kovana sahip arıcı Rıdvan Topçu, İskeçe Sinikova İmam Hatibi ve 200 kovanı bulunan arıcı Ercan Şehrin ile kooperatif üyesi Sinan Bekir Softa yer aldı.
KARŞILIKLI BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI
Ziyaret boyunca Kocaeli’nin modern arıcılık teknikleri ve başarılı uygulamaları aktarılırken, Batı Trakya’daki arıcıların birikimleri de dinlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılık başta olmak üzere tarımın farklı dallarında Türkiye’nin bilgi ve deneyimini uluslararası düzeyde paylaşarak iş birliği köprüleri kurmaya devam ediyor.
(Erkan ERENLER)