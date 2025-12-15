Batı Trakya’dan Kocaeli’ye arıcılık deneyimi ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yurt içinden ve yurt dışından gelen konuklarına teorik bilgi kadar sahadaki pratik uygulamaları da aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinden gelen heyet, beş günlük teknik ziyaret kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu ve özel sektör deneyimlerini yerinde inceledi.

SAHA UYGULAMALARINI YERİNDE İNCELEDİLER

Arıcılık ve tarımla uğraşan heyet, ilk olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün konusunda uzman ekiplerin refakatinde arıcılık konusunda kapsamlı bir teknik gezi gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Halıdere Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi’ne ziyaret gerçekleştiren heyet, burada kadın girişimcilerle deneyim paylaşımı yaptı. Daha sonra Gölcük Örcün Mahallesi’nde yerel arıcılarla buluşan heyet, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak, ilçedeki aktif arı yetiştiricilerinin saha uygulamaları yerinde inceledi.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Batı Trakya heyetinde, Gümülcine Trakya Tarım Kooperatifi Başkanı Erdi Şerif, İskeçe Müftülüğü Şube Müdürü ve 120 kovana sahip arıcı Rıdvan Topçu, İskeçe Sinikova İmam Hatibi ve 200 kovanı bulunan arıcı Ercan Şehrin ile kooperatif üyesi Sinan Bekir Softa yer aldı.

KARŞILIKLI BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI

Ziyaret boyunca Kocaeli’nin modern arıcılık teknikleri ve başarılı uygulamaları aktarılırken, Batı Trakya’daki arıcıların birikimleri de dinlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılık başta olmak üzere tarımın farklı dallarında Türkiye’nin bilgi ve deneyimini uluslararası düzeyde paylaşarak iş birliği köprüleri kurmaya devam ediyor.





(Erkan ERENLER)