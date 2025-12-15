GENEL:
Çayırovalı çocuklar, Kudüs Macerası etkinliğinde buluştu

Kültür-Sanat şehri Çayırova’da, hafta sonu etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kez Çayırovalı çocuklar ‘Kudüs Macerası’ isimli çocuk sineması etkinliğinde bir araya geldi.

15 Aralık 2025 Pazartesi 10:58

 Hayata geçirdiği çalışmalarla, Çayırova’ya kültür-sanat kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerini birbirinden değerli tiyatro ve sinema etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Aralık ayı Çayırova Kültür-Sanat takvimi kapsamında düzenlenen programlarda son olarak Kudüs Macerası isimli çocuk sinemasının gösterimi gerçekleştirildi. 14 Aralık Pazar günü Saat 14.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çocuk sineması etkinliğine katılım yoğun oldu. Çayırovalı çocuklarla birlikte ailelerinin de keyifle izlediği sinema etkinliği sonrasında ise, miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Bizleri yalnız bırakmayan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ederiz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'mizde Çayırovalı çocuklarımız ve aileleri hep birlikte 'Kudüs Macerası' isimli çocuk sinemasını izledi. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere” denildi. Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri’ne 21 Aralık Pazar Saat 19.00 Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ‘Kime Göre’ isimli yetişkin tiyatrosuyla devam edilecek.


(Erkan ERENLER)
