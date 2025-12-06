Çayırova Belediyesi’nin rakibi Göztepe

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezona şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak sezonu ikinci sırada sürdüren Çayırova Belediyesi, sahasında Göztepe Basketbol’u konuk edecek. Sezona 10’da 10’la giren ancak son 2 maçından da mağlubiyetle ayrılan Çayırova Belediyesi, yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak istiyor. Kendi saha ve seyircisinin avantajını kullanarak, kendisiyle aynı puanda olan rakibini yenip, kötü gidişe dur demek isteyen Çayırova Belediyesi’nde zorlu maç öncesi herhangi bir sakat ya da cezalı bulunmuyor. Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde hazırlıklarına devam eden Çayırova Belediyesi, zirve yarışında önemli bir noktada olan maçı kazanıp, yeniden moral bulmak amacında.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

6 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakanın hakem üçlüsü de açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, zirve hattını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmayı İbrahim Altıntaş, Hakan Gerey ve Barış Burak Durmuş hakem üçlüsü yönetecek. TBF’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak zorlu karşılaşma öncesinde Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Taraftarımızla birlikte el ele yeni bir galibiyet serisine yürümek için buluşalım. Tüm halkımız davetlidir” denildi.





(Emre KAHRAMAN)