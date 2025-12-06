GENEL:
Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde alan temizlendi; Dip çamuru projesinde geleceklerini gördüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü "İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi" kapsamında düzenlenen panelin ardından öğrenciler dip çamurunu yerinde inceleme fırsatı buldu. Şuana kadar 115 bin kamyon çamurun denizden çıkarıldığı bilgisini alan öğrenciler bu projede geleceklerini gördü.

Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde alan temizlendi; Dip çamuru projesinde geleceklerini gördüler

06 Aralık 2025 Cumartesi 09:44

 ÖĞRENCİLER DİP ÇAMURU ÇALIŞMALARINI SAHADA İNCELEDİ

Sürdürülebilirlik ve çevre alanında Avrupa’ya örnek olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi’ni hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını “Hedef: Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi” paneliyle masaya yatırdı. Uzman kurumlar ve isimler tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların aktarıldığı panelin ardından öğrenciler proje saha alanını ziyaret etti. Proje detayları sunum olarak aktarılırken, öğrenciler İzmit Körfezi’nden çıkarılan çamuru birebir gözlemledi.

 

SAHADA FLOKÜLASYON SİMÜLASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, proje sahasında İzmit Körfezi’nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmaları ve proje hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumun ardından İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi ARGE çalışmaları, proje şantiye sahası ve laboratuvarda çamurun geotekstil tüp içerisindeki flokülasyon işleminin simülasyonu gösterildi. Ziyaretçiler, çamurun bertaraf sahasını da inceleyerek ziyaretlerini sonlandırdı.

 

115 BİN KAMYON ÇAMUR DENİZDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi’nin 2. etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında çıkarılması planlanan toplam 3,8 milyon metreküp çamurun bugüne kadar 1,75 milyon metreküplük kısmı temizlendi. Temizlenecek toplam 468 hektarlık alanın ise 189 hektarı tamamlandı. Karada kullanılacak 3.500 geotekstil tüpten 1.687’si projede kullanılırken, denizden toplam 115 bin kamyon çamur uzaklaştırıldı ve yaklaşık 250 futbol sahası büyüklüğünde bir alan temizlenmiş oldu.


(Emre KAHRAMAN)

