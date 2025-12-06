İzmit Körfezi’nin dünü, bugünü ve yarını bu panelde konuşuldu; “Büyükşehir’in çalışmalarıyla Körfez nefes alıyor”

İZMİT KÖRFEZİ TEMİZLİĞİ TÜM DETAYLARI İLE KONUŞULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İzmit Körfezi’ndeki deniz yaşamının korunması ve ekolojik sağlığının iyileştirilmesine yönelik hayata geçirilen İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi kapsamında “Hedef: Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi” panel programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem’in başkanlığında gerçekleşen “İzmit Körfezi Örneğinde: Yapılan Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” panelinde uzman isimler, Körfez’de yürütülen çalışmaların güncel durumunu değerlendirip, mevcut sorunları ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

UZMAN İSİMLER ARAŞTIRMA DETAYLARINI PAYLAŞTI

Panelde; TÜBİTAK-MAM Kıdemli Uzman Araştırmacı Dr. Alper Evcen, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Uğur Uzer, KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ve Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel, İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi sahasında gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı.

BAŞARI HİKÂYESİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın İzmit Körfezi’nde kontrol, denetim, deniz çöpleri ile mücadele, bilimsel izleme, farkındalık faaliyetleri gibi birçok çalışmanın içerisinde yer aldığını aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, temizlik çalışmaları kapsamında başarı hikâyesinde en önemli etkenin ise bilimsel izleme çalışmaları olduğunu vurguladı. Önem, “Bilimsel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile nasıl bir çevresel denetim ve yönetim anlayışı olması gerektiğinin kararlarını verdik” dedi.

“ARITMA TESİSİ İLE DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR”

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda yapılan önemli yatırımları aktaran Önem, Kocaeli’de ileri biyoloji arıtma seviyesi ile deniz kirliliğine sebep olan azot ve fosforun önlendiğini belirtti. Önem, üç yılın sonunda Kocaeli’nin yüzde 100 ileri biyoloji arıtma seviyesine ulaşacağını vurguladı. Biyoloçeşitliliğin desteklenmesi açısından yapılan çalışmaları aktaran Önem, “Bugüne kadar 54 bin tane yavru kalkan, çupra ve levrek balığını İzmit Körfezi'ne bıraktık. Bunların yuvalanması için, korunması için 200 tane resif alanımız var” diye konuştu.

“İZMİT KÖRFEZİ’NDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

TÜBİTAK-MAM Kıdemli Uzman Araştırmacı Dr. Alper Evcen, 16 yıl boyunca yaptıkları araştırmalar ile bir fotoğraf değil, Körfez’in filmini çektiklerini söyledi. İzmit Körfezi’nde gerçekleştirdikleri araştırmaları katılımcılara aktaran Evcen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çok önemli çalışmaların ortaya konduğunu ifade ederek, “İzmit Körfezi’nin hassas bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Körfez’in şu an ki durumu orta kalite seviyesinde ama doğru adımlarla iyileşeceğini umut ediyoruz. Körfez hala nefes alıyor” dedi.

KÖRFEZ’İN DEĞERLERİ UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENİYOR

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı, Marmara Denizi’nin dijital ikizi oluşturularak geçmişi ile güncel durumu arasındaki değişiminin farklı senaryolarda nasıl evrildiğini; fiziksel süreçlerini ve biyokimyasal döngülerini aktardı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Uğur Uzer ise, İzmit Körfezi’nde belirlenen 4 istasyonda CTD cihazı ile dip bölgesinden yüzeye kalan olan su kolonunda çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, sıcaklık ve geçirgenlik değerlerini ölçtüklerini aktardı. Dip suyundan ve yüzey suyundan alınan örnekler ile bakteri çeşitliliği ve yoğunluğunun tespit edildiğini söyleyen Uzer, “Algarna örnekleme sistemi ile dip bölgedeki macrofauna yani dipteki canlıların çeşitliliği ve dağılımına bakıyoruz” dedi.

YAPAY RESİFLER DENİZEL EKOSİSTEMİ HAYATA GEÇİRİYOR

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşlı ve Eskihisar Sahili’ne bırakılan yapay resif alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardı. Resiflerde yapılan gözlemler sonucunda denizel ekosistemin ve biyoçeşitliliğinde artış görüldüğünü katılımcılara anlatan Ergül, “Marmara Denizi dünya üzerinde tek bir ülke sınırları içerisinde kalan tek deniz. Bu sebeple Dip Çamuru Projesi Körfezi’mizin geleceği açısından önem arz ediyor” dedi. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Salim Öncel ise, “İzmit Körfezi’ne komşu olan havzalarda organik maddelere dikkat etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Öncel, fosfor ve azota dikkat çekerek kaliteli suyun İzmit Körfezi’ne çok az geldiğini ve bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.





(Emre KAHRAMAN)