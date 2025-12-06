10 yeni tramvay alındı, 5 tane daha yolda; Büyükakın: Raylı sistemde yeni bir döneme giriyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla 10 yeni tramvayı filosuna kattı. Başkan Tahir Büyükakın, 5 tramvay daha alacaklarını müjdelerken hedeflerini günlük 95 bin yolcuya çıkarmak olarak açıkladı, “Bugün sadece yeni araçlarımızı hizmete almıyoruz, raylı sistemde yeni bir döneme giriyoruz” dedi.

TRAMVAY SAYISI 28’E YÜKSELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem toplu ulaşımda raylı sistemlerin payını artırmak hem de ulaşımı konforlu ve hızlı hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hali hazırda 18 tramvay ile günde 70 binden fazla yolcu taşınırken, teslim alınan 10 yeni araçla tramvay filosu güçlendirildi. Yeni araçların hizmete alım töreni, UlaşımPark A.Ş Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Tahir Büyükakın, önümüzdeki süreçte 5 araç daha alacaklarını müjdeledi, raylı sistemde yeni bir döneme girdikleri mesajını verdi.

YENİ ARAÇLAR İÇİN TÖREN

Teslim alınan yeni tramvay araçları için düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazancı, UlaşımPark Genel Müdürü Müdürü Serhan Çatal ve kurum personeli katıldı.

ASIL OLAN SÜREKLİ ÇALIŞMAK

Başkan Tahir Büyükakın törende yaptığı konuşmada, asıl olanın hizmet üretmek olduğunu vurgulayarak, “Asıl olan bu, sürekli çalışmak hizmet üretmek, ağustos böceği olmamak, karınca gibi çalışmak. Hiç çalışan ile çalışmayan bir olur mu? Yıllardır biliyoruz ki çalışınca oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak örnek öncü model belediye olduk ve olmaya da devam ediyoruz” dedi. İlk tramvay projesini hayata geçirmeden önce karşılaştıkları direnci de anlatan Başkan Büyükakın şunları söyledi:

TRAMVAYA DİRENÇ GÖSTERMİŞLERDİ

İlk tramvayımız 7.4 km’lik bir hat olarak, Otogar’dan Kocaeli Bilim Merkezi’nin olduğu güzergahta hizmete girdi. O dönem inanılmaz bir dirençle karşılaşmıştık. Tramvayı istemeyenler, evinin önüne durak yapılmasına tepki gösterenler oldu. Ama bu, kamu yararına bir projeydi ve biz yolumuza devam ettik. Şimdi ise, evlerinin önünde tramvay olduğunu özellikle belirtenler var. Tramvayla birlikte şehirdeki hareketlilik de arttı.

TRAFİKTEKİ HIZ CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI

Tramvayda 6 dakikada bir sefer gerçekleştiriliyor. Her bir tramvay aracı, 1 saatte 40 minibüse eş değer yolcu taşıyor. Eğer tramvay olmasaydı, bunların hepsi yollarda olacaktı. O zaman da ne insanlar yürüyebilirdi ne trafik akardı. Eski haliyle şehir merkezinden geçmek 45 dakikayı buluyordu. Şimdi 12 dakika civarında sürüyor. Tramvay aslında şehir merkezine erişimi kolaylaştırarak ticareti de canlı tutmuş oluyor.”

PLANLAMAMIZIN MEYVELERİNİ ALIYORUZ

Körfez'den Kartepe'ye uzanacak olan metro hattının da şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını söyleyen Büyükakın, "İnönü Caddesi'nin merkezine gelen metro istasyonu ile trafik tek yönlü akmasına rağmen metro çift yönlü olacağı için iki yönlü trafiğin getirdiği avantajlardan da yararlanmış olacağız. Bunun arkasında 2014 yılında tamamladığımız Ulaşım Master Planı yatıyor. Hiçbir şey yapmadan dursaydık Kocaeli trafiği İstanbul trafiği gibi olacaktı. 4 kat artan trafik hareketliliğini mevcut yollarla karşılamak mümkün olmadığı için raylı sistem ağımızı iki katına çıkarmaya karar verdik. Toplu taşımada raylı sistemin payını yüzde 16 ya çıkaracağız dedik" derken, bu sayının yüzde 14 seviyesine ulaştığını belirtti.

YOLCU KAPASİTESİ 95 BİNE ÇIKACAK

Başkan Büyükakın, Kocaeli’de raylı sistemleri diğer ulaşım sistemleriyle entegre etmeye çalıştıklarını da ifade ederek şöyle konuştu: “Kuzey ve Güney metroları bittiğinde, toplu taşımadaki hedefler gerçekleşmiş olacak. Şehirdeki hareketlilik daha da artacak. Hava kalitesini de bu sistemle etkilemiş oluyoruz. Raylı sistemlere yatırım aynı zamanda bir çevre yatırımıdır. 10 yeni araçla 18 olan tramvay sayısını 28'e çıkarmış oluyoruz. Peronlarda iki tane tramvayın durabilmesi istasyonları uzatıyoruz. Günde 70 bin yolcu taşıyoruz. Alikahya hattıyla beraber ise 95 bin yolcu taşıyacağız” dedi.

RAYLI SİSTEMİMİZ 48 KM’YE ULAŞACAK

Bir taraftan lastik tekerlekli araç sayısını diğer taraftan raylı sistem araçlarını artırıyoruz. Bugün tramvay araçlarımızı tanıtırken raylı sitemin kapasitesinin iki katına çıktığı sistemi tanıtmak için de buradayız. Kartepe hattıyla beraber tramvay hattımız 18.9 kilometreye ulaşmış olacak. Diğer hattan farkı şu, kuplajla çalışacak. Eski sistemle kıyaslandığında 48 kilometrelik bir kapasite oluşturulmuş olacak. Hem konfor hem çevresel kalite hem de toplu taşıma sistemlerinin daha etkin çalışması açısından önemli bir çalışma bu.

5 YENİ TRAMVAY MÜJDESİ DAHA VERDİ

Raylı sistem ve toplu taşımanın diğer kollarını şehre entegre etmezseniz ne yaparsanız yapın fayda etmez. Kuzey Marmara Otoyolu yapılmasaydı şu anda TEM'de hareket edemezdiniz. Bayram dönemlerini hatırlayın, bayram trafiği başladı diye haberler yapılırdı. Aşağı yukarı 3 gün sürerdi bu trafik. Bunlar şimdi olmuyor. Önümüzdeki süreçte 5 tane daha tramvay gelecek. 120 tane daha 12 metrelik otobüs alacağız. Onların da gelmesiyle şehrimizin kalite standartları daha da yükselmiş olacak. Toplu taşımadaki payı ne kadar büyütürsek şehrimiz her yönüyle daha da gelişecek.” Başkan Büyükakın konuşmasının sonunda, yeni araçların alımında emekleri bulunan UlaşımPark personeline teşekkür etti.





(Emre KAHRAMAN)