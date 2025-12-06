Büyükşehir’in engelsiz etkinliği çocuklara keyifli anlar yaşattı; Engelsiz etkinlikte gönüllerince eğlendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenledi. Merkezde gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de kendi el emekleriyle ürünler ortaya çıkardı.

ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce kurulan atölyelerde çocuklar; şapka ve kalemlik boyama, kişisel anahtarlık tasarlama gibi birçok yaratıcı faaliyete katıldı. Boya, tasarım ve el becerisi çalışmalarıyla çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte gönüllü eğitmenler ve merkez personeli, çocuklarla bire bir ilgilenerek onların hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını sağladı. Renkli görüntülere sahne olan atölyelerde üretilen şapkalar, kalemlikler ve anahtarlıklar, çocukların gün boyunca sergilediği yaratıcılığı gözler önüne serdi.

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak, farkındalık oluşturmak ve özellikle çocukların üretim süreçlerine dahil olarak kendilerini ifade etmeleri için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlik, ailelerin memnuniyetini kazandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerde kapsayıcı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.





(Emre KAHRAMAN)