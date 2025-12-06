Başkan Büyükakın çağrı yaptı: Vatman olmak isteyen kadınlara kapımız açık

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 adet yeni tramvay aracını hizmete aldı. Bu amaçla UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasının sonunda kadın vatmanlar İlayda Kızılbay, Burcu Atar, Gaye Nur Akın ve Asiye Çelik ile birlikte yeni tramvay araçlarının önünde fotoğraf çektirdi. Başkan Büyükakın buradan da “Pozitif ayrımcılık uygulayacağız” diyerek tüm kadınlara önemli bir çağrıda bulundu.

TRAFİK SİZİNLE KALİTELİ OLACAK

Başkan Büyükakın, “Toplamda 4 kadın vatmanımız var. 7 arkadaşımız daha ailemize katılacak. Allah sayılarını artırsın. Trafiğe kalite getireceklerine eminim. Otobüslerde ise 10 kadın şoförümüz var. 5 de adayımız var. Bu arada kadınlara çağrımız olsun. Vatman veya şoför olmak isteyen, böyle bir hayali olan kadınlarımız varsa bize gelsinler. Biz UlaşımPark’a kadın vatmanlar, şoförler istiyoruz. Kadınların trafiğe kalite getireceğini düşünüyoruz. Çünkü onların girdiği her yere kalite, renk geliyor. Ve bunu pozitif ayrımcılık olarak yapıyoruz” ifadesini kullandı.





(Emre KAHRAMAN)