GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’le temiz kıyılar, güçlü yarınlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü kıyı temizlikleri ve izleme çalışmaları kapsamında Uzunkum Lahana Koyu’nda 2025 yılının üçüncü dönem deniz çöpü izleme faaliyetini gerçekleştirdi.

Büyükşehir'le temiz kıyılar, güçlü yarınlar

06 Aralık 2025 Cumartesi 09:43

 ÇEVRECİ BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK ADIMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilirliği güçlendirmek ve doğal yaşam alanlarını korumak adına örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden Büyükşehir, özellikle kıyı ekosistemlerinin korunması için yürüttüğü temizlik etkinlikleriyle çevreci belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

 

KIYI TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI YIL BOYU DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “Deniz Çöpleri İzleme Programı” Diriliş Koyu’nda TÜBİTAK-MAM teknik personeli ile 4 kez, Uzunkum Sahili’nde ise sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımıyla 4 kez olmak üzere yılda toplam 8 kez temizlik yapılıyor.

 

LAHANA KOYU’NDA 3. DÖNEM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında Altıntel Limanı’ndan katılım sağlayan personeller ile birlikte Uzunkum Lahana Koyu’nda 2025 yılı 3. dönem deniz çöpleri izleme çalışması gerçekleştirildi. Diriliş Koyu ve Uzunkum Sahili’nde düzenli olarak gerçekleştirilen kıyı temizlik çalışmaları ile hem bilimsel iş birlikleri hem de toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla çevre duyarlılığı arttırılıyor.


(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde alan temizlendi; Dip çamuru projesinde geleceklerini gördüler Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde...
Büyükşehir’in engelsiz etkinliği çocuklara keyifli anlar yaşattı; Engelsiz etkinlikte gönüllerince eğlendiler Büyükşehir’in engelsiz etkinliği çocuklara...
İzmit Körfezi’nin dünü, bugünü ve yarını bu panelde konuşuldu; “Büyükşehir’in çalışmalarıyla Körfez nefes alıyor” İzmit Körfezi’nin dünü, bugünü ve yarını...
Başkan Büyükakın çağrı yaptı: Vatman olmak isteyen kadınlara kapımız açık Başkan Büyükakın çağrı yaptı: Vatman olmak...
10 yeni tramvay alındı, 5 tane daha yolda; Büyükakın: Raylı sistemde yeni bir döneme giriyoruz 10 yeni tramvay alındı, 5 tane daha yolda; Büyükakın:...
Bilim insanlarının örnek proje olarak mercek altına aldığı İzmit Körfezi Dip Çamur Temizliği hakkında Başkan Büyükakın’dan çarpıcı ifadeler Bilim insanlarının örnek proje olarak mercek altına...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü "İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi" kapsamında düzenlenen...

Haberi Oku