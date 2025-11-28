Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kocaeli’de Başladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES desteğiyle hayata geçirilen, Avrasya Gazeteciler Derneği’nin yürüttüğü ve İKTAV Kütüphanesi’nin paydaş olduğu Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele projesi kapsamında gençlerde farkındalık artıracak faaliyetler başladı.

Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman tarafından Kocaeli’de aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve gençleri bağımlılıklardan korumayı amaçlayan “Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele” projesi, PRODES desteğiyle resmi olarak uygulamaya alındı. Proje kapsamında alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı toplumun her kesimine ulaşacak kapsamlı çalışmalar yürütülecek.





Gençlerin bağımlılıkla mücadele bilincini yükseltmeyi hedefleyen en önemli faaliyetlerden biri olan Resim – Hikâye – Şiir – Kısa Film yarışmalarının son başvuru tarihi 30 Aralık 2025 olarak açıklandı. Yarışmalarda dereceye giren gençlere sürpriz ödüller verilecek. Başvurular proje için hazırlanan www.ailesevgisi.com adresi üzerinden alınıyor.

Proje sürecinde dikkat çekici kamu spotları hazırlanacak, okullarda bilinçlendirme seminerleri düzenlenecek ve aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca kamu spotlarını ve eğitim içeriklerini bir araya getiren geniş kapsamlı bir web sitesi oluşturulacak. Hazırlanan kamu spotları ise ücretsiz olarak televizyon ve yerel kanallara iletilecek.

Ayrıca öğrencilerin çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele içerikleri, QR kodlarla desteklenen özel bir kitapta toplanarak okullara dağıtılacak.

Proje ile Kocaeli’de ve Türkiye genelinde gençlerin bağımlılık riskine karşı daha bilinçli hale gelmesi ve toplumda güçlü bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

