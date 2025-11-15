KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne Şehir’de dopdolu, rengârenk bir ara tatil

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sunarak unutulmaz anlar yaşattı. Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen birbirinden renkli aktiviteler, miniklerin tatil dönemini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağladı.

Anne Şehir'de dopdolu, rengârenk bir ara tatil

15 Kasım 2025 Cumartesi 09:59

 RENKLİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezleri’nde, okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli atölyeler düzenlendi. Merkezlere gelen çocuklar; el becerilerini geliştiren, hayal güçlerini ortaya çıkaran ve sosyal etkileşimlerini artıran etkinliklerle dolu bir tatil geçirdi. Minikler, hem keyifli anlar yaşadı hem de farklı alanlarda yeni deneyimler kazandı.

 

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Hobi ve Gelişim Atölyeleri ile “Anne Şehir ile Adım Adım Hayat” programında çocuklar üretmenin, öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı. Bu atölyelerde çocukların el-göz koordinasyonlarını güçlendirmeleri, takım çalışmasına yatkınlık kazanmaları ve özgüvenlerini artırmaları hedeflendi. Eğitici olduğu kadar eğlenceli yapısıyla çalışmalar büyük ilgi gördü.

 

ANNE VE ÇOCUKLAR KEYİFLİ ANLAR PAYLAŞTI

Bazı etkinliklerde anneler de çocuklarıyla birlikte yer alarak hem ortak üretim deneyimi yaşadı hem de kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Böylece anne-çocuk arasındaki iletişim güçlendi, birlikte geçirilen zamanlar daha anlamlı hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların gelişimine katkı sunmaya hem de aile bağlarını destekleyici çalışmalar yürütmeye devam ediyor.


(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’le sanat yolculuğunu GTO’da sergiledi KO-MEK’le sanat yolculuğunu GTO’da sergiledi
Kocaeli Şehir Tiyatroları’na Adana’da büyük ilgi; Adanalılar, “Üç Jokerli Konken’i” keyifle izledi Kocaeli Şehir Tiyatroları’na Adana’da büyük...
Ressam Cemal Toy, renklerin şifasını Kocaeli’ye taşıdı Ressam Cemal Toy, renklerin şifasını Kocaeli’ye...
Oda Orkestrası, Büyük Önder için çaldı, yürekler özlemiyle doldu; Ata’ya özlem notalarla yankılandı Oda Orkestrası, Büyük Önder için çaldı, yürekler...
KO-MEK’ten kadın ve gençlere sanatsal fırsat KO-MEK’ten kadın ve gençlere sanatsal fırsat
SEKA Kâğıt Müzesi’nde 9. yıla özel sergi; “Kağıtta Açan Çiçekler” sanatseverleri bekliyor SEKA Kâğıt Müzesi’nde 9. yıla özel sergi;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KO-MEK’le sanat yolculuğunu GTO’da sergiledi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), üreten kadınların başarı hikâyelerine...

Haberi Oku