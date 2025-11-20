Başkan Büyükakın’dan sanayicilere tarihi çağrı: “Kocaelispor için ayda 1000 dolar verecek, 1000 firma yok mu?”

Kocaeli Sanayi Odası’nın geleneksel Sürdürülebilir Performans Ödülleri Töreni, bu yıl 18. kez gerçekleştirildi. KSO’nun yeni hizmet binasında düzenlenen törene Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve sanayiciler katıldı.

BÜYÜKAKIN: GRİ SU KULLANIMI ÖNEMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın törende yaptığı konuşmada, sanayicilerden gri su kullanmalarını istedi. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin yıllık gri su geri kazanım miktarı 45 milyon metreküp. Bu Kocaeli sanayiine yeten bir rakam. Sanayicilerin içme suyu konusunda sürdürülebilir olması için gri suyu kullanmalarını istiyoruz. Bizim üzerimize düşenler şehrin yönetimi, şehrin üretim gücü ile birlikte olduğumuzda işler daha kolay hale geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin imkanlarını, sizin işlerinizi kolaylaştıracak şekilde seferber etmek için hazırız. Ama bunun içinde birlikte yol almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

AYDA 1.000’ER DOLAR YETER

Konuşmasında Kocaelispor için sanayicilere tarihi bir çağrıda da bulunan Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Oda başkanlarımız bu şehirde çok güzel işler yapıyorlar. Ancak Kocaelispor’un desteklenmesi konusunda zayıf kalıyorlar. Çok küçük bütçelerle aslında Kocaelispor’un bu liglerde var olması ve adından söz ettirmesi mümkün. Şehir takımları, o şehirlerin ayakta kalması, ortak kültürün yaratılması ve aidiyet duygusunun gelişmesi açısından çok kıymetli. Kocaeli’de ayda 1.000 dolar verebilecek 1.000 firma yok mu? Var. Bu her ay 1 milyon, yılda 12 milyon dolar eder. Kimse ciddi bir yükün altına girmeden Kocaelispor’u çok rahatlıkla taşıyabilir hale geliriz. Ama kimse elini kıpırdatmazsa, sanayiciler bu bütçeyi vermekten imtina ederse Kocaelispor’u taşıma şansımız kalmaz.”





(Emre KAHRAMAN)