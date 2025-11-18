banner1212
Türkiye, İspanya Karşısında Kritik Maça Çıkıyor

İSTANBUL – GEBZE GAZETESİ A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geliyor. Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

18 Kasım 2025 Salı 22:41

Ay-yıldızlılar, grupta topladığı puanlarla ilk iki sırayı garantilemiş durumda. Milliler, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılarak moral depolamayı hedefliyor. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Bulgaristan ile Gürcistan aynı saatte karşı karşıya gelecek.


Milliler, zorlu karşılaşmaya önemli eksiklerle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Aral Şimşir ile sarı kart cezalısı İsmail Yüksek kafilede yer almıyor. Bu nedenle teknik ekip, kadroya Ahmed Kutucu’yu dahil ederken; genç oyuncular Yusuf Akçiçek ve İsak Vural da maç kafilesine alındı.

Öte yandan Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Arda Güler, sarı kart sınırında oldukları için bu karşılaşmada kart görmeleri hâlinde play-off ilk maçında forma giyemeyecek.


İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Ruiz, Ferran Torres, Baena, Oyarzabal.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Atakan Üner, Orkun Kökçü, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

